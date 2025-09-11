Últimos días para apuntarse na Ruta BTT que cruzará San Sadurniño

11 septiembre, 2025 Dejar un comentario 96 Vistas

O exitoso calendario ciclista anual que organizan o Concello e Biela e Chaveta vai finalizar o venres 19 de setembro coa Ruta BTT nocturna que sairá ás 21:00 horas do CPI de San Sadurniño.

Fotografía César Galdo

Haberá dous percorridos: un de dificultade baixa de 19 km e outro de dificultade media de 22 km, ambos por pistas, camiños e corredoiras do concello. Ofértanse 125 prazas para idades dos 8 anos en diante, que se poderán reservar gratis ata as 14:00h do 17 de setembro a través deste formulario. A cita forma parte do programa “Venres en Sansa!”, que o Concello vai recuperar programando un evento distinto cada mes, sempre en venres.

Os “Venres en Sansa!” foron unha iniciativa de lecer alternativo dirixida á mocidade de entre 12 e 35 anos -aínda que aberta a calquera idade- que botou a andar ás portas do verán de 2015 e que se mantivo de maneira continuada durante catro edicións, até 2019. A pandemia interrompeu a experiencia e despois de 2020 o Concello planeou reactivala en varias ocasións pero nunca se chegou a concretar.

Agora a idea é retomar estes venres de actividades inicialmente unha vez cada mes, aínda que con idea de ir ampliando a súa frecuencia e de maneira desestacionalizada. De feito, este programa empezou concentrándose entre finais de maio e mediados de xuño e nas súas últimas edicións xa se repartía en tres venres de xuño, setembro e outubro ofertando ata cinco actividades cada día, como por exemplo paintball, cociña creativa, drons, malabares ou unha  ruta nocturna en BTT que vai ser, precisamente, a actividade elixida para recuperar a proposta.

Esta nova xeira dos Venres en Sansa protagonizada polas bicis de montaña vai desenvolverse o venres 19 de setembro e nela van poder participar ata 125 ciclistas a partir dos 8 anos. Da organización ocúpase o Club MTB Biela e Chaveta, que xa distribuiu a cartelaría do evento hai varias semanas, ademais de ter a punto os circuítos que se van poder completar, parte deles coincidentes cos preparados para a cuarta BTT celebrada o último domingo de xuño.

O percorrido é de dificultade media e ofrece dúas distancias: unha máis doada de 19 quilómetros totais e un desnivel acumulado positivo de 462 metros e outra algo máis longa e un chisco máis complexa de 22 quilómetros e unha altimetría de 479 metros. Esta última está recomendada para ciclistas con máis experiencia e nela só poderán participar quen teñan máis de 12 anos. Ambas sairán ás 21:00h da parte dianteira do CPI de San Sadurniño, que tamén é punto de remate dos dous percorridos.

Ademais da bicicleta, para participar en calquera das dúas roldas será obrigatorio o uso de casco e de luz frontal. Tamén se recomenda levar móbil con batería cargada a tope e rodar preferentemente en grupos, xa que non se trata dunha proba competitiva. En calquera caso, a rapazada e mocidade menor de idade terá que ir sempre na compaña dunha persoa adulta.

As inscricións son totalmente de balde e deberán facerse por medio desta ligazón de Google forms activada hai xa varias semanas. Aínda sendo gratis, todas as persoas participantes estarán cubertas por un seguro.

Lea también

Ribera Juan Cardona organiza junto al Baxi Ferrol una jornada sobre deporte y salud mental

El hospital Ribera Juan Cardona te invita a asistir a una jornada sobre deporte y …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *