La biblioteca municipal de Neda organiza la primera presentación literaria de la temporada este viernes 12. Se trata de la novela policíaca «Tú mataste a Dumpivampi» obra del escritor gaditano John Sullivan (Jesús Borrego Piñeiro), residente en nuestro pueblo desde hace años. El evento comenzará a las 18:00 horas.

El espacio cultural reanuda su programación con una charla sobre esta obra, en la que el autor, conocido por su narrativa erótica, cambia de registro. La novela, que comienza con el asesinato en directo de un niño protagonista de un programa de televisión, es una novela policíaca en la que la investigación sirve de hilo conductor para la introspección personal del protagonista, el detective privado Marcos Lacalle.

El escritor, que se dió a conocer en 2021 con la obra Nombres de mujer, una colección de relatos eróticos cortos, ha publicado desde entonces novelas como El faro de Estela; un spin-off de esta titulado Lola, después del Faro, o la más reciente Con los ojos vendados, publicada este mismo año.

Durante el encuentro, abierto a todo el barrio, John Sullivan compartirá con los lectores curiosidades del proceso creativo de Tú mataste a Dumpivampi , y responderá las preguntas planteadas por el público asistente.