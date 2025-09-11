Calendario de las próximas citas en Cabanas

Viernes 12

A las 16 horas y hasta a las 21 horas La Unidad Móvil de Donación de Sangre estará en el aparcamiento a un lado de la Oficina de Turismo. Una oportunidad de seguir ayudando y donando vida. Súmate!

Sábado 13

A las 14 horas el S.C.R.D. San Mamede de Laraxe organiza la fiesta de Fin de Verano. Habrá pulpo, juegos populares, merienda y regalos. A la noche actuación musical. 

Y proximamente…

El 4 de octubre el Xuventude F.C, de Cabanas organiza unas jornadas de tecnificación. Toda la información para apuntarse en el cartel.

