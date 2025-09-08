Modificación en Narón do Plan Estratéxico de Subvencións que inclúe as axudas a deportistas de elite

A corporación local aprobou por unanimidade nunha sesión plenaria que se celebrou na mañá deste luns 8 con carácter extraordinario a modificación do Plan Estratéxico de Subvencións do Concello de Narón.
No mesmo contémplase unha liña específica, entre outras, para o deporte, que inclúe subvencións para deportistas de elite, a asociacións que fomenten o deporte e da promoción do deporte. A contía total para tres anualidades e as nove liñas de actuación do PES supera os 3,2 millóns de euros.
Nesa mesma modificación do PES recóllese o incremento das contías subvencionadas a diferentes entidades, como Acción Familiar (AFA), a Asociación de Pais de Nenos con Problemas Psicosociais (Aspaneps), a Confederación Galega de Minusválidos (Cogami) e a Asociación BBTTA. A maiores, incorpóranse dúas novas liñas estratéxicas e de subvención, para a promoción do medio ambiente e voluntariado.
Na sesión plenaria saíu tamén adiante, cos votos de TEGA, PP e PSOE, a participación do Concello na segunda fase do POS+ adicional da Deputación da Coruña, no que se contempla destinar 273.440 euros á mellora da accesibilidade nas rúas da urbanización do Couto.