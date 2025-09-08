Adjudicada la redacción de proyectos de 217 viviendas de promoción pública en Vigo, Ferrol, A Coruña, Pontevedra y Lugo

Imagen de la reunión de este lunes. – XUNTA

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha participado este lunes en la reunión del consejo de administración de la Sociedad de Vivenda Pública de Galicia (Vipugal), en el que se ha dado cuenta de la adjudicación de la redacción de los proyectos y dirección de obras de otras 217 viviendas de promoción pública en los ayuntamientos de Vigo, A Coruña, Pontevedra, Lugo y Ferrol.

En concreto, en Vigo se ha adjudicado la redacción de los proyectos de 55 viviendas en el barrio de Navia en suelo urbanizado por la Xunta. Será redactado por Alberto Quintáns Arrondo, por importe de 349.671,44 euros.

En Ferrol también se construirán 58 viviendas en suelo urbanizado por el Gobierno gallego en el polígono de O Bertón. Será la UTE formada por Monteoliva Arquitectura, S.L.P. y Fraga y Mantiñán Arquitectos S.L.P. la encargada del proyecto por importe de 361.185 euros.

En el resto de localidades, las viviendas se levantarán en parcelas cedidas por los correspondientes ayuntamientos. En A Coruña serán 30 domicilios, mientras que en Pontevedra, 11 y en Lugo, otros 63.

 

 

