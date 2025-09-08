Sin incidencias en el inicio del curso escolar en Ferrol

Este lunes 8 de septiembre empezaba oficialmente el curso escolar 2025-2026 en todos los centros educativos de Ferrol y en esta vuelta a las aulas no ha habido incidentes, según afirmaba este mediodía el alcalde de Ferrol José Manuel Rey Varela.

El regidor quería aprovechar para desear un buen curso escolar a todos los estudiantes y al profesorado, además de recordar que el servicio de comedores “xa está en marcha” desde este primer día.

Las actividades extraescolares dependientes del Concello de Ferrol en los centros públicos empezarán el próximo 1 de octubre.