Las obras del parque infantil cubierto del Inferniño empezarán en los próximos días

Inicio inminente de las obras para que Ferrol pueda contar con su primer parque infantil cubierto situado en el barrio del Inferniño, tras aprobar este lunes la junta de gobierno local el plan de seguridad y salud, como también el plan de gestión de residuos de las obras, tal y como confirmaba en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela.

“Esperamos poder comezar coas obras nos próximos días”, afirmaba el regidor, una vez están completados todos los expedientes administrativos, adjudicados a la empresa Citanias por 258.905 euros.

Este parque infantil cubierto será de 360 metros cuadrados y el plazo de ejecución de las obras será de tres meses “polo que esperamos que se poida inaugurar no nadal”, reconocía José Manuel Rey Varela.