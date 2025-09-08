La pescadería de Ucha será transformada en un gastromercado de productos de mar

La pescadería de Ucha contará con un nuevo uso, en su transformación como gastromercado centrado en productos de mar, tras ser aprobado este proyecto este lunes por la junta de gobierno local de Ferrol, tal y como afirmaba en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela.

En esta nave “había unha débeda pendente” afirmaba el regidor y esta conversión es gastromercado va en la línea de lo que está sucediendo en otras ciudades de España “e así poder convertila nun referente da gastronomía.”

El aspecto exterior seguirá siendo el mismo y la reforma tan solo se ceñirá al interior, que se renovará por completo siguiendo un informe técnico elaborado en octubre de 2024, donde en la actualidad hay puestos vacíos y que, tras su redistribución en el espacio central de la nave, serán los puestos de gastromercado, con varias empresas interesadas, según reconocía José Manuel Rey Varela.

Durante el periodo de obras, los puestos de venta de pescado existentes actualmente podrán continuar con su actividad con todas las garantías, según este mismo informe técnico, y que el Concello de Ferrol ya ha trasladado a los actuales operadores de los puestos en el mercado de Ucha.

Esta inversión, que estará cofinanciada por la Xunta de Galicia, será de 357.000 euros y el plazo de ejecución una vez sea adjudicado será de cuatro meses.

Obras en el Mercado de A Magdalena

José Manuel Rey Varela era preguntado por futuras actuaciones en el Mercado de A Magdalena, reconociendo que en esta instalación también es necesaria una intervención importante “pero para isto leva tempo e a concellería de Mercados agora mesmo está centrada coa nave de Ucha.”