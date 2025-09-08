Este miércoles, primera visita oficial a Ferrol del nuevo Almirante de Personal de la Armada

El nuevo Almirante Jefe de Personal de la Armada (ALPER), Alfonso Delgado Moreno, acompañado por el Almirante Director de Enseñanza Naval, el contralmirante Ramón Pablo Fernández Borra, realizará a partir de este miércoles, día 10, una visita oficial de dos días de duración a instalaciones de la Armada en Ferrol. Se trata del primer viaje a la ciudad desde su nombramiento el pasado mes de julio.

Las jornadas de trabajo están enfocadas a visitas a las Escuelas de Especialidades “Antonio de Escaño” y de la Estación Naval de La Graña (ESENGRA). En ambos centros docentes el ALPER realizará un recorrido por sus instalaciones y los Comandantes-Directores le informarán de los detalles de funcionamiento de sus Escuelas, personal que las componen y su modelo docente e investigador.

Asimismo el Almirante Jefe de Personal visitará el resto de las Unidades que dependen de su Jefatura.

El almirante Delgado Moreno

Nacido en 1963 en Cartagena, Alfonso Delgado Moreno ingresó en la Escuela Naval Militar en agosto de 1982 y obtuvo su despacho de alférez de navío el 16 de julio de 1987. En los diferentes empleos de oficial ha estado embarcado en la corbeta “Infanta Cristina” y la fragata “Extremadura”, plana mayor de la 31ª Escuadrilla de Escoltas y Centro de Evaluación y Calificación Operativa para el Combate.

En septiembre de 1999 ascendió a capitán de corbeta. En 2000 obtuvo el diploma de Estado Mayor por la Escuela Superior de las FAS. Destinado en el Estado Mayor de la Armada en las divisiones de CIS y Planes, y en el Departamento de Estrategia de la Escuela Superior de las FAS, perteneció al Grupo Permanente de Estrategia Militar y como colaborador de la Escuela de Guerra Naval.

En julio de 2007 ascendió a capitán de fragata y estuvo destinado en el gabinete del Jefe del Cuarto Militar de la Casa de S.M. el Rey. Luego vino una etapa, desde 2011 hasta 2013, en la Sección del Mando de Operaciones.

Ha sido comandante del patrullero “Espalmador”, dragaminas “Tajo”, corbeta “Infanta Elena” y fragata “Victoria”, así como jefe de la Sección de Planes Estratégicos del Estado Mayor de la Armada, puesto en el que ascendió a capitán de navío. En octubre de 2018 ascendió a contralmirante y antes de su ascenso en septiembre de 2022 al empleo de vicealmirante, desempeñaba el cargo de almirante director de Enseñanza Naval. Asumió, entonces, el cargo de ALMART y, después, el mando del MOPS.