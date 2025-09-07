Un octogenario es encontrado muerto en su habitación tras un incendio en su vivienda de Moeche

Un octogenario ha perdido la vida en la parroquia de Labacengos, en el municipio de Moeche tras un incendio en su la habitación en la que descansaba en su vivienda.originado en una manta eléctrica.

Según ha informado el Centro Integrado ás Emerxencias-112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 11.40 horas de este domingo y fue un familiar del fallecido el que dio la voz de alarma tras acudir a la vivienda y ver humo en su interior por lo que advertía de la posibilidad de que el octogenario estuviese en el interior del inmueble.

Los Bomberos do Eume, con base en As Pontes, desplazados hasta el punto, detallaron que el incendio pudo comenzar en una manta eléctrica que prendió fuego en el colchón y afectó al colchón y muebles de la estancia en la que estaba la víctima.

Otras personas que estaban en el lugar sin embargo señalaban como causa del incendio el cargador de un telefóno móvil.

El cadáver fue encontrado tirado en el suelo, con la ropa quemada. Una vez en el lugar, los equipos de intervención localizaron la estancia afectada por el humo y solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre. M.S.R. de 88 años de edad. Asimismo procedieron a ventilar el humo que se había extendido por varias estancias de la vivienda

En el operativo también participaron los profesionales del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el Grupo de Emerxencias Supramunicipal-GES de Ortigueira y la Guardia Civil.

Posteriormente se autorizó el levantamiento del cadáver y fue trasladado en un furgón judicial al Hospital «Ribera Juan Cardona» en donde en la mañana de este lunes le será practicada la autopsia.