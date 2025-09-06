El arzobispo castrense presidirá este domingo la toma de posesión del nuevo párroco de San Francisco, en Ferrol

El Arzobispo Castrense de España Juan Antonio Aznárez Cobo presidirá a las doce de la mañana de este domingo, en la iglesia castrense de San Francisco, la Eucaristía y la toma de posesión del nuevo párroco Pedro José López Suárez.

A este acto, al que asistirán las primeras autoridades militares, se invita a todos los ciudadanos que lo deseen

El nuevo párroco Pedro José López Suárez sustituye a Jairo González Rodríguez, que marchó destinado también como párroco. de la iglesia Vaticana y San Francisco de Asís, de San Fernando. Allí es un viejo conocido de la feligresía isleña, puesto que fue vicario del templo isleño, compartiendo su labor en el buque -escuela «Juan Sebastián de Elcano».

La Parroquia Vaticana y Castrense de San Francisco, situada en la población de San Fernando, en la provincia de Cádiz, es una Parroquia de la Armada Española que debido a su doble jurisdicción atiende a la población militar que depende del Arzobispado Castrense de España y a feligreses que residen en el territorio parroquial dependiente del Obispado de Cádiz y Ceuta.