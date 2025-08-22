Miriam Casillas, invitada a la etapa de Chicago del circuito Supertri

La internacional del Triatlón Ferrol se tomará la prueba como entrenamiento de calidad a una semana del Europeo.

Miriam Casillas está ya en Chicago para disputar este sábado una de las pruebas del circuito profesional Supertri. La triatleta de Badajoz ha recibido una invitación para incorporarse al equipo Crown Racing, que encabeza la competición y del que forma parte la medallista olímpica Georgia Taylor-Brown.

La internacional del Triatlón Ferrol afronta la prueba como preparación para el campeonato de Europa que la próxima semana se celebrará en Estambul y que es uno de sus objetivos del año.