Cabanas ejecuta obras de mejora en el local del CEIP Eladia Mariño

El Concello de Cabanas ejecuta en estos días obras de mejora en el local del CEIP Eladia Mariño que actualmente usaba el ANPA como oficina.

Las obras consisten en una mejora de la eficiencia energética, eliminación de humedades, instalación de pladur, repintado y cambio de iluminación.

Esta actuación permitirá ganar en habitabilidad y ahorrar en la climatización del lugar, permitiendo así usos más variados en las actividades extraescolares que tanto la ANPA como el Ayuntamiento ejecutan en estos espacios durante el calendario escolar.

El alcalde, Fernando Couce, señaló esta mejora como una muestra del compromiso del Ayuntamiento con la comunidad educativa, y se suma la otras ayudas como la financiación por parte del Ayuntamiento del transporte en autobús en las excursiones, cambio de herramientas a eléctricas para no perturbar el estudio, cambio de la baranda de seguridad del pabellón o mejoras en la instalación eléctrica del centro educativo.