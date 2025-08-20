Ares premiará as mellores caracterizacións indianas cun concurso de traxes

A praza da Constitución da vila de Ares transformarase en escenario de desfiles a través dunha das novas propostas da concellaría de Cultura para o Ares Indiano 2025. Durante a tarde do domingo, 24 de agosto, o Concello impulsa un concurso de vestimenta indiana, ‘Amosa o teu traxe’, co foco posto en premiar a implicación do público que acuda caracterizado ao evento.
Valorarase por parte do xurado, composto por representantes da organización do Ares Indiano e por Beatriz Sieira, modista especializada en traxes de época, a orixinalidade, a fidelidade histórica e o nivel de confección dos traxes das persoas que se animen a participar.
Poderá participar calquera persoa, de calquera idade, que se achegue caracterizada como indiana ou indiana ao punto habilitado para o concurso na praza da Constitución ás 17:50 horas do 24 de agosto, dez minutos antes do inicio do desfile.
Establécense cinco premios para as categorías dentro de Amosa o teu traxe, e declararase un único grupo gañador:
CATEGORÍA ADULTA
A partir de 15 anos, recibindo 50 euros en metálico por gañador/a.
Gañadora mellor traxe femenino.
Gañador mellor traxe masculino.
CATEGORÍA INFANTIL
Ata 14 anos, recibindo como premio unha caixa de agasallos por gañador/a.
Gañadora mellor traxe femenino.
Gañador mellor traxe masculino.
CATEGORÍA GRUPOS
6 ou máis integrantes de calquera idade que terán como galardón 100 euros en metálico.
Para ampliar información, habilitouse o número 981 448 057 e o e-mail aresindiano@concellodeares.com