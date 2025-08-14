«Revela»: unha xornada formativa para captar a esencia das Pontes a través da fotografía

O concello das Pontes e Fotowalk Galicia organizan un evento gratuíto que combina formación fotográfica, natureza e turismo experiencial.
As Pontes acolle o 4 de outubro unha experiencia pensada para persoas amantes da fotografía, sexan afeccionadas ou profesionais, que queiran aprender, practicar e descubrir a beleza deste enclave galego desde unha nova perspectiva.
Organizada polo Concello das Pontes e Fotowalk Galicia, a xornada está deseñada como unha experiencia inmersiva que mestura formación técnica, creatividade visual e descuberta do territorio, ofrecendo unha oportunidade única para mellorar habilidades fotográficas nun entorno inspirador.
Formación con Xosé Durán, fotógrafo profesional
A cita comezará pola mañá, na Casa Dopeso, cunha Masterclass sobre iluminación natural en exteriores a cargo de Xosé Durán, recoñecido fotógrafo profesional. Nela, abordarase como controlar a luz en diferentes condicións, evitar sombras non desexadas e conseguir retratos ao aire libre con impacto visual.
A seguir, Durán impartirá un obradoiro práctico en interior, centrado no uso de flashes e esquemas de iluminación creativa para destacar suxeitos, produtos ou crear escenas narrativas. Un espazo ideal para experimentar con diferentes técnicas e atopar un estilo propio.
Roteiro fotográfico polas paisaxes das Pontes
Xa pola tarde, a partir das 15:00 horas, comezará un roteiro fotográfico guiado de 3 horas por algúns dos puntos máis emblemáticos da zona: o lago das Pontes, a contorna do río Eume e outros espazos naturais cheos de encanto.
O percorrido contará coa guía de expertos locais e co acompañamento de Xosé Durán, quen axudará ás persoas participantes a aplicar os coñecementos adquiridos durante o día.
Inscrición aberta e prazas limitadas
O evento é completamente gratuíto, pero as prazas son limitadas, polo que se recomenda inscribirse canto antes. Para máis información e reservas: cultura@aspontes.org