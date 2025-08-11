Mas de 282 mil euros para la obra de reforma del hospital Naval de Ferrol para la creación del área infantil-juvenil

La Xunta publica este lunes, día 11, en el Portal de Contratos de Galicia, a través de la Consellería de Sanidad, la licitación, por valor de 282.960 euros, de la obra de reforma de la hala 1C del Hospital Naval dependiente del área Sanitaria de Ferrol para la creación del área infanto-juvenil. Las empresas interesadas netas licitación tienen de plazo hasta el nueve de septiembre para presentar sus ofertas.

La solución adoptada se realiza en 2 fases consecutivas, en la fase 1 se ejecutaron 9 despachos, sala de terapia, sala multiusos, comedor, sala de niños, y apoyos. En la fase 2 (objeto de este proyecto) se dota de 10 despachos y apoyos. En la zona central se sitúan los locales de apoyo para que se puedan compartir fácilmente.

En la separación entre los despachos de psicólogo con las áreas de terapia se disponen mamparas con persiana para poder realizar seguimiento de los pacientes en caso de ser necesario.

El programa de necesidades que comprende esta segunda fase para completar la reforma total de la hala de actuación contempla dos despachos de psiquiatra, 1 de psicólogo, 1 para enfermería, 2 para trabajo social, 4 consultas, sala de espera y sala de control.

En esta segunda fase se incluyen los despachos de la fachada oeste, las consultas de la zona central y los locales de apoyo con una superficie de actuación total de 343,70 m 2 .

Las obras de reforma integral consisten, básicamente, en trabajos de demolición de la zona colindante al corredor, donde se situará el control y secretaría, trabajos de redistribución de espacios de acuerdo al programa funcional, abarcando tabiquerías, carpinterías interiores, carpinterías exteriores en fachada oeste, acabados y trabajos vinculados a la renovación completa de todas las redes de instalaciones en la zona de actuación.

Esta obra de reforma implicará que crezca considerablemente la atención a la salud mental de los más nuevos, destinando más de 800 m 2 al proyecto.

Plan director

En el pasado mes de abril la Xunta licitó por casi 4 millones de euros la redacción del proyecto y la dirección de obra de la fase final del Plan director del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF). Además de este proyecto y la dirección de las obras de la fase final del Plan Director del CHUF, el contrato licitado también incluye la elaboración del proyecto básico y de ejecución de las obras previas que es necesario ejecutar para enlazar adecuadamente la nueva obra con la obra en ejecución de la primera fase del plan Director, así como para preparar el hospital para el desarrollo de la fase final de forma compatible con la actividad asistencial.

El plazo de ejecución será de 52 meses, al extenderse el servicio de la dirección de obra a todo el período de ejecución de los trabajos, hasta que estén entregados y en servicio. Previamente la estos proyectos, se redactará un anteproyecto que sirva de base para desarrollar el proyecto de la Fase Final del Plan Director y el proyecto de la fase previa, así como para realizar, en caso de que se precise, la tramitación urbanística de la actuación.

El presupuesto estimado de las obras de la fase final más la fase previa del Hospital de Ferrol alcanza los 87 M€.