El programa municipal «Miúdo verán. Cultura en familia» regresa a los alrededores del albergue de peregrinos de Neda y este martes 12 invita a las familias a asistir a la proyección de la película española «¡Salta!». La proyección comenzará a las 22:00 horas con el apoyo de la Red Cultural de la Diputación de A Coruña.

La película aborda en clave de comedia la relación entre Óscar y Teo, dos hermanos adolescentes muy diferentes que viven en un piso de barrio en A Coruña en los años 80. Uno, futbolista y un poco desorganizado, y el otro, un sabelotodo que prefiere pasar las tardes de verano estudiando la teoría de la relatividad.

Cada uno afronta de forma muy distinta la desaparición de su madre, una prometedora científica obsesionada con los viajes espaciales y temporales.

Este es el primer largometraje de Olga Osorio, basado en su multipremiado cortometraje “Einstein-Rosen”, con Tamar Novas, Marta Nieto, Mário Santos y Rubén Fulgencio en el reparto y una muy buena acogida de público y crítica.