A Deputación concede 59 bolsas a deportistas da provincia dotadas de 3.500€ cada unha

7 agosto, 2025

As axudas económicas, que suman un importe de 206.500 euros, supoñen un novo incremento no apoio ao deporte de alto rendemento. As resolucións das convocatorias publícáronse o martes 5 no Boletín Oficial da Provincia.

A Deputación da Coruña concedeu este ano un total de 59 bolsas deportivas, dotadas con 3.500 euros cada unha, destinadas a deportistas da provincia que destacan en competicións federadas a nivel rexional, nacional e internacional. As resolucións das convocatorias publícáronse o día 5 de agosto, no Boletín Oficial da Provincia (BOP).

Estas axudas económicas, que suman un importe de 206.500 euros, supoñen un novo incremento no apoio ao deporte de alto rendemento, co obxectivo de “chegar ao maior número posible de deportistas e ser de axuda para que poidan desenvolver todo o seu potencial”, destacou o deputado de Deportes, Antonio Leira.

Fuente Diputación de A Coruña

As persoas beneficiarias practican disciplinas individuais olímpicas e foron seleccionadas conforme os resultados obtidos nas competicións desta tempada.

As axudas repártense en catro grupos por franxas de idade.

Grupo A: concédense, de maneira provisional, 23 bolsas a deportistas entre 12 e 17 anos. O orzamento é de 80.500 euros.

Grupo B: concédense, de maneira provisional, 20 bolsas a deportistas entre 18 e 23 anos. O orzamento é de 70.000 euros.

Grupo C: concédense 14 bolsas a deportistas entre 24 e 32 anos. O orzamento é de 49.000 euros.

Grupo D: concédense 2 bolsas, quedando outras dúas desertas, a deportistas de 33 anos en adiante, só paralímpicos. O orzamento é de 7.000 euros.

Leira puxo en valor “o notable incremento destas axudas nos últimos anos. Cada ano intentamos chegar a máis deportistas e ofrecerlle unha axuda que lle permita seguir avanzando cara a súa mellor versión” e lembrou que “esta iniciativa serviu de trampolín para moitos dos grandes nomes do deporte coruñés, como Ana Peleteiro, Emmanuel Reyes, Carlos Arévalo ou Belén Toimil”.

Listaxes das axudas concedidas:

Grupo A: 12 a 17 anos (provisionalmente)

NOME

DEPORTE

ABEIJÓN PRIEGUE, DANIEL

TAEKWONDO

CABARCOS MÉNDEZ, JOSÉ LUIS

SKATEBOARDING

CASAL IGLESIAS, MARCOS

REMO

DE LA IGLESIA FRANCO, ALBERTO

TAEKWONDO

DEL CASTILLO RAMOS, SARA

BÁDMINTON

FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, SABELA

PIRAGÜISMO

FRAGUELA MOAS, ROCÍO

REMO

FRANCO MARTÍNEZ, TOMASA

TAEKWONDO

FREIRE RAMAS, MAIA

BÁDMINTON

GARCÍA PERNAS, DANIEL

HALTEROFILIA

HERMIDA RODRÍGUEZ, LEIRE

REMO

IGLESIAS SANLÉS, BRUNO

VELA

LAGARES MONTES, ANTÓN

PIRAGÜISMO

MALOV CASTRO, ALEXANDER

TENIS DE MESA

OSAYANDE IMASUEN, JOHANA EMUWANHEN

HALTEROFILIA

PÉREZ BRIÓN, XIANA

HALTEROFILIA

PONCELA PETEIRO, INÉS

BÁDMINTON

REY COUSILLAS, DANIEL

HALTEROFILIA

RIVAS PIOTROWSKI, ANGEL DAVID

ESGRIMA

RODRÍGUEZ GARCÍA, AINARA

PIRAGÜISMO

SESAR VILA, CARLA

TAEKWONDO

SILO MENGUE, DIGNA ADA

HALTEROFILIA

VIDELA MIGUENS, VICTOR

TAEKWONDO

 

Grupo B: 18 a 23 anos (provisionalmente)

 

NOME

DEPORTE

ALLEGUE PENA, ÓSCAR JUAN

PIRAGÜISMO

BENEDETTI GONZÁLEZ, JULIA

SKATEBOARD

BLANCO TARELA, IRENE

HALTEROFILIA

CANEDO OTERO, PAULA

HALTEROFILIA

COTÓN VÁZQUEZ, ANDERSON DIBARIS

JUDO

GARCÍA CASTRO, MATEO

NATACIÓN

GARRIDO BRUN, JACOBO

NATACIÓN

HERRERO BASPINO, CESAR

VELA

HORTA POMBO, CAETANO XOSE

REMO

KIM, YUOM SAN

ESGRIMA

LATA CAGIAO, MARÍA

PIRAGÜISMO

LÓPEZ GONZÁLEZ, BORJA

PIRAGÜISMO

MARTÍNEZ PERNAS, CANDELA

REMO OLÍMPICO

MORENO CAMPO, JUNE

JUDO Y D.A.

OTERO FERNÁNDEZ, PAULA

NATACIÓN

PRIETO VILLAR, ANDRÉS

TRIATLÓN

RIVADULLA LORENZO, DESIREE

TAEKWONDO

ROMERO FERNÁNDEZ, NOA

TAEKWONDO

ROMERO REY, CANDELA

PIRAGÜISMO

SALANOVA LISTE, ADRIÁN

TAEKWONDO

 

Grupo C: 24 a 32 anos

 

NOME

DEPORTE

DE VALDÉS ÁLVAREZ, MARÍA

NATACIÓN

FERNÁNDEZ FREIRE, IVÁN

PIRAGÜISMO

GAITERO MARTÍN, ALBERTO

JUDO

GORMAZ APARICIO, JAVIER IVÁN

ESGRIMA

LISTE VIAÑO, MARTÍN

HALTEROFILIA

MARTÍNEZ SANTIAGO, IRENE

HALTEROFILIA

MATEO FRAGA, IGNACIO

GOLF

ORJALES VIDAL, ADRIÁN

TIRO CON ARCO

PELETEIRO BRIÓN, ANA

ATLETISMO

PÉREZ PARRADO, ALMA MARIA

TAEKWONDO

ROSA MOYA, ALEXIS

JUDO

SANTOS DOMÍNGUEZ, LAURA

ATLETISMO

SANTOS IGLESIAS, LAURA

BÁDMINTON

TOIMIL FERNÁNDEZ, MARÍA BELÉN

ATLETISMO

 

Grupo D: 33 anos en adiante. Só deporte paralímpico. 

 

NOME

DEPORTE

QUEREDA RODRÍGUEZ, ALMUDENA

NATACIÓN

RAMOS SÁNCHEZ, DAMIÁN JAIME

CICLISMO PARALÍMPICO

