As Pontes recibe á veciñanza de Lesneven, nun novo capítulo de irmandamento

O Concello das Pontes deu este martes 29 a benvida oficial á delegación da vila bretona de Lesneven, no marco do tradicional intercambio cultural promovido polos comités de irmandamento de ambas localidades.

O acto institucional estivo presidido polo alcalde pontés, Valentín González Formoso, acompañado pola concelleira de Cultura, Lorena Tenreiro, e membros da xunta directiva da Irmandade As Pontes – Lesneven, encabezada por Sara Ramos.

Durante a súa intervención, González Formoso destacou a importancia desta relación de irmandamento que cumpre case 40 anos, unindo dúas comunidades de raíz celta e comprometidas cos valores europeístas. Tamén quixo lembrar a figura de Antón Ferreiro, un dos grandes impulsores deste vínculo desde 1991, cuxa pegada segue presente nesta iniciativa cultural e social.

Pola súa banda, Claire Chapalain agradeceu a calorosa acollida e puxo en valor o traballo dos comités de irmandamento e das familias anfitrioas, sen as que sería imposible levar a cabo este intercambio. Subliñou ademais o papel fundamental que xogan os centros educativos nesta edición, ao facilitar a participación de mozos e mozas tanto das Pontes como de Lesneven.

As presidentas dos comités, Sara Ramos e Marie Claire Abhervé, expresaron o seu agradecemento ás familias participantes —tanto ás que se incorporan por primeira vez como ás veteranas— e reafirmaron o seu compromiso de seguir fortalecendo esta amizade transfronteiriza.

Programa de actividades

A expedición bretoa, composta por 49 persoas maiores de 12 anos, permanecerá nas Pontes ata o 4 de agosto, liderada pola presidenta do Comité de Jumelage de Lesneven, Marie Claire Abhervé, e a primeira tenente de alcalde, Claire Chapalain.

Durante a súa estadía nas Pontes, a delegación de Lesneven participará nun amplo programa de actividades que inclúe visitas ao lago, á aula da natureza da Casa do Mel de Goente, e excursións a cidades como Ferrol e Lugo. Non faltarán tampouco as citas tradicionais, como a feira quincenal e as xuntanzas gastronómicas coas familias de acollida e veciñanza local.