Cruce de declacións entre o BNG de Narón e o grupo de goberno respecto as obras da cementeira que teñen cortada unha vía pública

Aínda de hoxe en día a cementeira de Castro, en el municipio de Narón, non está ao 100% de funcionamento, o BNG considera que de darse, «o seu uso afectaría á saúde de Narón e concellos da contorna ademais de toda a contaminación derivada que produciría».

Por todo isto, e co novo PXOM aínda sen ser definitivo, o BNG presentou unha alegación hai un ano pedindo que non se consolidase terreos ao redor e non denominasen solo industrial a zonas que son rurais (e onde os veciños quéixanse de que lles comezan a cobrar máis polo IBI de solos que ninguén vai facer uso urbano ao estar ao carón da propia industria).

Ademais do BNG, veciños e veciñas a título individual e a propia asociación veciñal de Castro alegaron na redacción do novo PXOM polo mesmo. Según informa a BNG, «ningunha das alegacións foi respondida mais si se iniciaron obras de consolidación e cortado un vial público desde hai meses que hoxe continúan».

“Preocúpanos que non haxa información e que non se avise do que se pretende. Hoxe hai unha sentenza que declara ilegal a cementeira e tamén a súa construción nun solo que, cando se fixo nin sequera pertencía a un polígono”, declara Olaia Ledo, voceira municipal do BNG e insiste “isto non só afecta a Castro, afecta a todo Narón e ademais de que non podemos permitir a sensación de impunidade para uns poucos e máis cando a saúde das veciñas e veciños está en xogo”.

Pola súa parte o grupo e goberno do Concello de Narón respecto estas manifestacións do BNG sobre o corte desta vía pública en Castro contesta nunha nota os medios de comunicación, incidindo en que, «os traballos que se están executando na actualidade axústanse á modificación puntual do Plan de sectorización e aos proxectos de equidistribución e urbanización da zona, aprobados e firmes», ademáis a actuación está encarando a súa fase final» e o Concello «ten que acometer unha obra de urbanización na zona, que se levará a cabo tras realizar as expropiacións necesarias e se doten orzamentariamente.»

En canto ás alegacións presentadas ao PXOM aclaran «que están xa valoradas polo persoal técnico e as respostas están a expensas de que se reciban no Concello todos os informes sectoriais do PXOM, xa que estes documentos poderían influír nalgunhas desas contestacións».