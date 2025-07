El alcalde de Láncara (Lugo) anuncia que tiene cáncer de piel y delega temporalmente en su número dos

El alcalde de Láncara (Lugo), el socialista Darío Piñeiro, ha anunciado que padece cáncer de piel y que delegará sus funciones temporalmente en su teniente de alcalde, Pablo Rivera Capón, mientras dura su tratamiento.

Así lo confirma el regidor a través de una publicación en sus redes sociales, en la que se dirige a «vecinos y amigos» para avanzar que se ausentará durante un tiempo de sus funciones por motivos de salud.

«Con el cariño que siempre nos unió, me dirijo a vosotros en un momento muy importante de mi vida. Como algunos sabéis, iba a enfrentarme a una operación médica delicada que requería cierto tiempo de recuperación y me mantendría alejado de Láncara. Pues a mayores de esa operación, estos días los médicos me detectaron un cáncer de piel«, anuncia.

El alcalde reconoce sentir «mucho miedo ante lo que viene«, pero lo afrontará «con la esperanza de que todo saldrá bien».

En este contexto, Piñeiro avanza que, durante su ausencia, el Ayuntamiento quedará en manos de Rivera Capón «y en las de un gran equipo de concejales, concejalas, trabajadores y funcionarios», cuya «dedicación, esfuerzo y compromiso son vitales».