El Campus Industrial de Ferrol reúne a más de 200 personas expertas en el campo de la dirección y de la ingeniería de proyectos

La presidenta de la Asociación Española de Dirección y Ingeniería de Proyectos (AEIPRO), Socorro García Cascales; la directora de la Axencia Galega de Innovación (GAIN), Carmen Cotelo Queijo; la vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Ares Pernas; la concejala de Educación y Universidad, Patricia Cons Formoso; y la presidenta del Comité Organizador del XXIX Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (CIDIP/ICPME), la profesora e investigadora de la Universidade da Coruña (UDC) Pilar de la Cruz López, inauguraron, este miércoles, en el Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol, uno de los encuentros internacionales más relevantes en este campo y en el que participan más de 200 personas expertas de 15 países de América y de Europa.

En su intervención, la presidenta de la Asociación Española de Dirección y Ingeniería de Proyectos (AEIPRO), Socorro García Cascales, recordó que, a lo largo de este encuentro, se presentarán un total de 205 comunicaciones y que entre el público asistente hay personas procedentes de distintos puntos de España pero también de México, Ecuador, Chile o de Irán, Turquía y de Estados Unidos.

La directora de la Axencia Galega de Innovación (GAIN), Carmen Cotelo Queijo, descató el “firme compromiso” de la Xunta de Galicia con la I+D+i y destacó la necesidad de continuar formando a profesionales multidisciplinares y con visión global.

Por su parte, la vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Ares Pernas, agradeció la elección del Campus Industrial de Ferrol como sede de un evento de referencia a nivel internacional en el campo de la dirección y de la ingeniería de proyectos. Al tiempo que destacó el ser parte de una mesa inaugural integrada en su totalidad por mujeres, “algo no demasiado habitual en este campo”, añadió.

En esto último también incidió la presidenta de la Comité Organizador del congreso, la profesora e investigadora de la Universidade da Coruña (UDC), Pilar de la Cruz López, quien invitó a todas las personas participantes a crear sinergias y a “buscar nuevas vías de colaboración”.

A mayores, en su turno de palabra, la concejala de Educación y Universidad, Patricia Cons Formoso, indicó que la elección de Ferrol como sede de este congreso internacional “es motivo de orgullo y también una magnífica oportunidad para mostrarle al mundo todo lo que esta ciudad puede ofrecer”.

Cuatro conferencias magistrales, un seminario internacional y un workshop para formar a los líderes del futuro

El programa del evento incluye cuatro conferencias magistrales, todas ellas impartidas por referentes internacionales en el campo de la gestión de proyectos. El Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol acogió, este miércoles, a las 13:00 horas, la conferencia inaugural del congreso de la mano del Project Succes Coach de TIME4PM, Peter Pürckhauer, titulada “Sustainability in Project Management: More success fuere all parties at stake!”.

Por su parte, la conferencia de clausura, “Ships and Cyberthreats”, será impartida, en este mismo espacio, este jueves 17 de julio, a las 16:00 horas, por el Head of Defense de S2Grupo, Enrique Cubeiro.

Las otras dos conferencias magistrales tendrán lugar en la Room 1 de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF) de la mano del Segment Manager de Molins, David Rodríguez Cabaleiro, quien hablará sobre las innovaciones en morteros MCI y membranas antirradón, y del Project Manager en Talgo, Francisco Calduch Cervera, quien analizará el Programa Intercity y el Proyecto DBS.

Como cada edición, el Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (CIDIP/ICPME) acogerá el International Seminar on Project Management (ISoPM), “un bloque programático íntegramente en inglés que refuerza la vocación global del evento”, tal y como destacan desde el Comité Organizador. En este espacio, se presentarán trabajos de alto nivel sobre ingeniería, sostenibilidad, innovación, tecnología y gestión de proyectos avanzada, con un claro enfoque multidisciplinar e internacional, bajo la dirección del vicepresidente de la organización profesional sin ánimo de lucro AEIPRO-IPMA Spain y presidente de Spanish Certification Body (OCDP), Jesús Martínez-Almela. A mayores, a lo largo de casi toda la mañana de este miércoles, tuvo lugar, también en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF), el workshop “Escuela de Embajadores y Embajadoras”, organizado por AEIPRO Joven y dirigido por el autor y fundador de Dashdot Publications y Buro Four, Tom Taylor. Esta actividad está orientada al fortalecimiento de competencias clave como el liderazgo, la colaboración y la resiliencia entre los profesionales más nuevos y nuevas.

Del mismo modo, el programa del congreso incluye tres Panel Sessions en las que se hablará sobre la Inteligencia Artificial (IA) y la dirección de proyectos, sobre la innovación y la sostenibilidad en los Sistemas Fotovoltaicos, así como sobre el BIM avanzado para la gestión sostenible del entorno construido.