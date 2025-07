Esta semana tivo lugar no Concello de Moeche a presentación oficial do X Slálom Concello de Moeche cuarta proba puntuable para o Campionato Galego de Slálom 2025.

O evento, que se celebra este sábado 19 de xullo, chega á súa décima edición con algunhas novidades, entre as que destaca unha pequena modificación no trazado. Esta variación manterá a esencia do percorrido tradicional, conservando tamén a espectacular grada natural situada ao carón do concello, desde a que o público poderá seguir o paso dos vehículos con total seguridade. Por outra banda, salientar que o número de participantes será numeroso, pois ascende a un total de 72 vehículos inscritos.

As mangas de adestramentos desenvolveranse durante a mañá, mentres que as mangas oficiais celebraranse pola tarde e serán as encargadas de decidir as e os gañadores nas diferentes categorías.

Nesta edición, ademáis da clasificación xeral e das diferentes agrupacións, entregaranse trofeos especiais para: 1º, 2º e 3º Feminino; 1º, 2º e 3º Históricos; 1º, 2º e 3º Veteranos; 1º, 2º e 3º Escudería Moeche; 1º, 2º e 3º BMW; 1º, 2º e 3º Copa Debutantes.

Na presentación oficial estiveron presentes Beatriz Bascoy Maceiras, alcaldesa de Moeche; Moisés García Fernández, presidente da Escudería Moeche; así como David Saavedra, Juan José Sueiras, Modesto López e Sergio Fernández, membros da directiva da Escudería Moeche.

A organización anima todos os afeccionados ao motor a achegarse a Moeche este sábado 19 para gozar dunha intensa e emocionante xornada de competición automobilística.