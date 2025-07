Cedeira prepárase para celebrar as festas da patroa

O sábado 16 de agosto actuarán Xurxo Fernandes, Budiño e Los Eternos .

Cedeira celebra as Festas da Patroa do 11 ao 17 de agosto, sete días para os que xa está deseñado un programa de actividades variado que inclúe música, espectáculos familiares, xogos populares, deportes e -en definitiva- un conxunto de propostas pensadas para todos os públicos entre as que no faltarán a tradicional procesión marítima nin a Xira coa que rematarán as festas.

A agrupación de voluntarios de Protección Civil, que cumpre o seu 25º aniversario, será a encargada do pregón co que se abrirá o programa o luns 11 ás 20:00 horas na praza do Concello. Estarán acompañados da agrupación cultural Buxainas, que aportará a música tradicional a este acto. O xa imprescindible Entroido de Verán pechará esta primeira xornada a partir das 22:30 na praza do Floreal, con Discomóbil CDC e unha festa da escuma.

O martes 12 ás 20:00 a praza Floreal acollerá o espectáculo familiar ”Mute”, de Orain Bi, unha proposta de circo-teatro premiada na Feria de Artistas Callejeros de Leoia no 2022 que depara momentos sorprendentes e mesmo poéticos. A partir das 22:30 haberá verbena na praza Roxa co Grupo Claxxon.

Os xogos populares protagonizarán a xornada do mércores 13, con diferentes actividades desde as 18:00 no Paseo da Mariña e ás 20:00 na praza Floreal volve o circo, nesta ocasión da man de Pistacatro e o seu espectáculo “Píllalo”. A música desta volta soará a partir das 23:00 na praza da Revolta, coa orquestra Olympus e o cedeirés Brunokavi DJ.

O xoves 14, de novo ás 20:00 na praza Floreal, o dúo arxentino Laos presentará “Otros aires”, un espectáculo de acrobacia, tango e comedia para todos os públicos. E as 22:30 na praza Roxa as orquestras Origen e Miramar poñerán a bailar aos asistentes á verbena nocturna.

O Día da Patroa conmemórase o venres 15. Nesta xornada, ás 12:00, celebrarase unha misa cantada pola Coral Virxe do Mar. A continuación, ás 13:30 na praza Roxa haberá un concerto da Banda de Música Vila de Cedeira. O programa desta data terá un compoñente especialmente emotivo co partido amistoso de fútbol que disputarán no recén nomeado campo Carmen Maseda o Cedeira SD e o CD Cariño, a partir das sete da tarde.

O encontro estará dedicado precisamente á que foi madriña do equipo cedeirés, falecida o pasado ano, cuxo nome leva agora o campo municipal. Ás 22:30 volverá a música á praza Roxa coa orquestra Fania Blanco Show e a música latina de Los Coleguitas, un grupo de venezolanos radicados en Galicia. Ás 12:00 botaranse os tradicionais fogos artificiais.

Para comezar a fin de semana, o sábado 16 ás 11:00 haberá unha misa seguida da tradicional procesión marítima, co acompañamento musical da banda Vila de Cedeira. Ás 21:00 subirán ao escenario da praza Roxa Xurxo Fernandes, Budiño e Los Eternos nun gran concerto dedicado á música feita en Galicia desde diferentes estilos. Fernandes presentará o seu disco “Levaino”, no que fusiona a tradición galega coa música xudía urbana; o gaiteiro de Moaña regalaranos, entre outras, as pezas de “Branca vela”, o seu último traballo, e a banda cedeiresa de country-rock-folk interpretará temas do seu disco “San Antonio” e algúns clásicos do seu repertorio.

As festas despediranse o domingo 17 coa Xira a San Antón -o encontro popular no que se comparten xantar, música, risas e conversas- e coa actuación da orquestra New York a partir das 22:30 na praza Roxa.

Máis actividades culturais en agosto

A actividade cultural en agosto ten outras citas ademais das relacionadas co programa dedicado a Nosa Señora do Mar. O venres 1 ás 20:00 na praza Floreal estarán Os Bolechas con “O gran reto” e esa mesma fin de semana, os días 2 e 3, celébrase unha nova edición de Discalz@s polo Festival.

O Concello dedicará as mañás do día 4 ao 7 á “Semana infantil”, con diferentes actividades na praza Roxa, e o venres 8 ás 19:00 disputarase unha carreira popular.

O luns 18, dentro do ciclo Jazz de Ría, actuarán o Coro da Ra ás 19:00 no parque dos Patos e Xan Campos co seu proxecto “Amorodios” ás 21:30 no parque San Isidro.