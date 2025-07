El Campus Industrial de Ferrol acoge un curso intensivo sobre la industria 4.0 en el que participan 9 universidades europeas

Los cerca de 40 estudiantes que participan en este Programa Intensivo Combinado bajo el liderazgo de la UDC recibirán su formación en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol y en el Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales

Cerca de 40 estudiantes de grado, máster y de programas de doctorado procedentes de Croacia, Serbia, Rumanía y de Letonia participan, a lo largo de toda esta semana, en el Campus Industrial de Ferrol, en un Programa Intensivo Combinado (en inglés, Blended Intensive Programme – BIP), un curso de formación en el que ahondarán en las principales tecnologías de la Industria 4.0 y en su aplicación en las denominadas pruebas experimentales o, lo que es el mismo, en el método que emplea, la pequeña escala, el personal investigador para validar una hipótesis o teoría.

La Universidade da Coruña (UDC) coordina esta iniciativa de innovación docente, enmarcada dentro del Programa Erasmus+, en la que también participan a University of Zagreb (Croacia), a University of Belgrade (Serbia), a Tampere University (Finlandia), a Vidzeme University of Applied Sciencies (Letonia), así como la National University of Science and Technology Politehnica Bucharest y la Universitatea Petrol-Gaze Dicen Ploiesti, ambas de Rumanía.

Después de realizar una formación previa en línea, de 26 de junio a 3 de julio , el estudiantado participante fue recibido este lunes, en el Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol, por la vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Ares; por el adjunto de Movilidad y Convenios de la Vicerreitoría de Titulaciones e Internacionalización, Bruno Casal; por el director científico del Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI), Armando Yáñez; y por el director del Campus Industrial de la Universidade da Coruña (UDC), Marcos Míguez.

A lo largo de esta semana, el alumnado realizará dos módulos comunes centrados en la fabricación aditiva, también conocida como impresión 3D, y en la sensorización y adquisición de datos a través de la plataforma de creación electrónica de código abierto Arduino. Después de esto, podrán elegir entre ahondar en los métodos experimentales empleados en el campo de la arquitectura naval, en el de la ingeniería mecánica, en el de la robótica submarina o en el del desarrollo de polímeros.

Toda la formación, tanto teórica como práctica, será impartida por personal docente e investigador de la Universidade da Coruña (UDC), de la Università degli Studi dice Napoli Federico II (Italia), de la Universidad del Minho (Portugal), de la Tampere University (Finlandia) y de la University of Belgrade (Serbia) en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF) y en el Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI).

A mayores, la propuesta formativa de este Programa Intensivo Combinado incluye su respectiva visita al Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC) y al Centro de Innovación Tecnológica en Edificación e Ingeniería Civil (CITEEC), situados en el Campus de A Coruña, y a la Torre de Hércules, símbolo de la ciudad. También conocerán buena parte de los laboratorios del Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI), emplazado en el Campus Industrial de Ferrol, así como los principales lugares de interés turístico de la ciudad departamental y varias de las playas de su entorno.