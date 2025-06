A Madalena acolle a promoción «Ferrol levanta a cabeza»

Cites Ferrol busca espertar o orgullo ante a extraordinaria arquitectura da cidade.

“Ferrol levanta a cabeza” é un excelente consello que CITES FERROL leva á rúa cada ano, para desfrutar do sorprendente patrimonio arquitectónico que soamente se descobre se miraramos cara arriba.

Un consello especialmente dirixido aos ferroláns mais tamén aos turistas e visitantes que percorren a cidade departamental. Trátase dunha curiosa iniciativa que forma parte do programa financiado pola Deputación da Coruña “Ferrol, cidade aberta ás expresións”, un programa que ofrece ás entidades e empresas o espazo da cidade como un gran lenzo no que expresarse.

Os paseos por Ferrol coa fronte ben alta mostran unha gran diversidade de estilos arquitectónicos, un enorme catálogo de cores e tamén de formas moi destacadas, uns preciosos traballos en forxa para balcóns e en madeira para as galerías.

A cidade de cristal? Ferrol é a cidade na que se levantaron as primeiras galerías a imaxe e semellanza dos barcos que se construían nos estaleiros da cidade. Ata onde chegarían as galerías de Ferrol se as poñemos en fila?

Durante esta semana, e sempre que a climatoloxía permítao, ao longo da rúa Real os viandantes atoparán, de novo, unhas figuras que nos convidarán a que miremos e admiremos os edificios do século XVIII e XIX de Ferrol. Nas mesmas, será posible coller un folleto informativo que enriquecerá a mirada.

Esta iniciativa celebra xa a súa cuarta edición e sempre ten unha extraordinaria acollida. Pero “Ferrol levanta a cabeza” é ademáis un lema que convida a espertar o orgullo ferrolán ante un patrimonio único que nos pide que LEVANTEMOS A CABEZA MOI ALTA!!!