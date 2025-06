Gran brillantez en la Jura de Bandera en Ferrol de 377 marineros y 19 civiles, en la «Escaño»

377 marineros (110 mujeres y 267 hombres) pertenecientes a las Escuelas de Especialidades de la Armada de la Estación Naval de la Graña (ESENGRA),y de la “Antonio de Escaño” que están realizando la fase de Formación Militar General y 19 civiles,han jurado o prometido fidelidad a la Bandera de España, en la mañana de este viernes, día 27 de junio, manifestando o refrendando con ello su compromiso con la defensa de España en una ceremonia celebrada en la explanada de instrucción de la «Escaño», presidida por el Almirante Jefe de Personal de la Armada, Alfonso Delgado Moreno, al que acompañaba el Almirante Director de Enseñanza Naval, contralmirante Ramón Fernández Borra.

El recinto de la Escuela de Especialidades de la Armada «Antonio de Escaño» se encontraba engalanado en una jornada festiva en la que estuvieron presentes unos dos mil familiares de los nuevos marineros e invitados, acto desarrollado con un tiempo más que veraniego, con una alta temperatura, durante todo el desarrollo del acto..

COMIENZAN LOS ACTOS

En la Plaza de Armas estaba formado un Batallón de alumnos, escuadra de gastadores, la Unidad de Música del Tercio del Norte de Infantería de Marina y la banda de cornetas y tambores de la «Escaño». La Fuerza estaba al mando del Jefe de Instrucción de la Escuela CC Javier Martínez-Raposo Villar

Entre los asistentes se encontraban el teniente alcalde de Ferrol, Javier Díaz Mosquera; la subdelegada del gobierno en A Coruña, María Rivas; la delegada territorial de la Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros Barros; el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea Paz: la vicerrectora del Campus de Ferrol, Ana Isabel Ares Pernas; la Comisaria Jefe de la Policía de Ferrol-Narón Cristina Ochoa Nalda; y la edil del grupo popular del concello de Ferrol, Elvira Miramontes Mas.

La representación militar estaba formada, entre otros, por el Delegado de Defensa en Galicia, capitán de navío Jesús Ángel Paz Pena; el comandante de la 31 Escuadrilla de Superficie, capitán de navío Jesús Viñas Barciela; el coronel del Tercio del Norte de Infantería de Marina, Antonio Palmero Romero; el jefe accidental del Arsenal de Ferrol, capitán de navío Manuel Aguirre González; el CN José Manuel Faraldo Sordo, que tomará el mando de la Esengra, el próximo día 30 de este mes de junio; el coronel Emilio Juan Páez Álvarez, Comandante Militar de A Coruña; el coronel Juan Pedro Velázquez-Gaztelu Fernández de la Puente, Comandante Militar Aéreo del Aeropuerto de Santiago de Compostela; los comandantes de la fragata «Juan de Borbón», capitán de fragata Miguel Romero Contreras y del BAC «Patiño«, capitán de fragata Ramón González-Cela Echevarría; el comandante de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol (Comarfer), CF Javier García Yáñez; Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Coruña, coronel Fernando Pedreira Lata; Intendente de la Armada en Ferrol, coronel Francisco José Miranda Martínez; y el Jefe del sector de tráfico de la Guardia Civil de Galicia, teniente coronel Antonio Hidalgo Romero.

Asimismo asistieron mandos de dependencias de la Armada, profesorado de las Escuelas, y otras representaciones del Ejército de Tierra; del Aire y del Espacio; de la Guardia Civil y Policía Autonómica.

A las once y veinte de la mañana se incorporaron al Batallón y se rindieron honores a las Banderas Nacionales de las dos Escuelas de Especialistas.

Unos minutos después llegó a la zona de la jura el Almirante Director de Enseñanza Naval, contralmirante Ramón Fernández Borra, que fue recibido por los Comandantes-Directores de la Escaño, CN Tomás Cordón Scharfhausen, y de la ESENGRA, CN José Luis Guevara Romero

A las 11,30 horas, con puntualidad castrense, llegó a la explanada de la Escuela el Almirante Jefe de Personal de la Armada, Alfonso Delgado Moreno, que fue recibido por el director de Enseñanza Naval, Ramón Fernández Borra, y por los Comandantes-Directores de la Escaño, CN Tomás Cordón Scharfhausen, y de la ESENGRA, CN José Luis Guevara Romero y al que se le rindieron los honores de ordenanza, interpretando la Unidad de Música y la Banda de cornetas y tambores la «marcha de Infantes” y pasando seguidamente revista a la Fuerza.

A continuación todos los presentes cantaron la Salve Marinera.

JURA DE BANDERA

Seguidamente se procedió al acto principal de la jornada, a la jura de la Bandera. Tras la lectura del artículo sexto de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas el comandante-director de la Escaño pidió el juramento o la promesa a los nuevos marinos y el capellán castrense, Jorge Amado, rezó una breve oración, «ruego a Dios que os ayude a cumplir con lo que habéis jurado o prometido».

A continuación los 337 marinos, y los 19 civiles desfilaron, uno por uno, ante las dos Banderas de España, bajando la cabeza ante ellas y besándolas, a los sones de diversas marchas interpretadas por la Unidad del Tercio del Norte y la Banda de cornetas y tambores de la «Escaño».

Tras esta parte de la ceremonia los nuevos marinos pasaron bajo la bandera, de tres en tres en señal de que España acepta su juramento o promesa, mientras la Unidad de Música interpretaba la tradicional «Banderita Española» de «Las Corsarias»…(Banderita tu eres roja, banderita tu eres gualda, llevas sangre llevas oro, en el fondo de tu alma).

PALABRAS DEL COMANDANTE-DIRECTOR DE LA «ESCAÑO»

Seguidamente tomó la palabra el comandante director de la «»Escaño», Tomás Cordón, quien agradeció la presencia del almirante Alfonso Delgado Moreno, «nos sentimos honrados y agradecidos de que sea este tradicional Acto de Jura de Bandera el primero que presidas como Almirante Jefe de Personal de la Armada

«Agradezco también su presencia a todas las autoridades civiles y militares, que hoy nos acompañan en esta Plaza de Armas. Presencia que, además de realzar el acto, demuestra una vez más el aprecio y cariño que Ferrol, ha mostrado siempre a esta Escuela y a la Armada. Ferrol y la Armada comparten una historia común; y desde hace siglos, viven en una perfecta simbiosis que llega hasta nuestros días. La Armada no podría ser sin Ferrol y Ferrol no podría ser sin la Armada».

Orgullosos de ser españoles y marinos

A los marineros que habían jurado Bandera les recordó que » Hoy es vuestro gran día, disfrutadlo plenamente y sentiros muy orgullosos de ser españoles y marinos.

Marineros, el juramento ante la Bandera de España, el acto más solemne y trascendental en la vida de todo militar, tiene un profundo significado e implica una gran responsabilidad.

De él, quiero destacar dos aspectos: la obediencia y el respeto al Rey y a vuestros Jefes, lo que subraya la importancia de la disciplina y la lealtad, como dos de los principales pilares sobre los que se asienta nuestra forma de actuar.

Y lo que realmente nos distingue: el compromiso de, si es preciso, entregar nuestra vida en defensa de España. Este último y más elevado sacrificio es el que marinos y soldados españoles, han asumido a lo largo de los siglos para hacer de nuestra Patria el gran país que es hoy. Compromiso que hoy también vosotros habéis adquirido y del que todos los aquí presentes somos testigos».

La Bandera y la Armada

«La Bandera de España, que acabáis de besar, es símbolo de la nación; signo de la soberanía, independencia, unidad e integridad de la Patria. Es el símbolo de nuestra historia, cultura y tradiciones, y encarna los principios fundamentales consagrados en nuestra Constitución.

Hoy os damos la bienvenida a la Armada, una institución donde tradición y modernidad convergen en el servicio a nuestra nación. La Armada, reconocida nacional e internacionalmente precisa hombres y mujeres preparados y con vocación para seguir cumpliendo su misión con éxito y seguir siendo relevante.

Por ello, la Armada dedica un gran esfuerzo a la preparación de los hombres y mujeres que la componen. La firme vocación de las escuelas de Ferrol es capacitaros para desarrollar vuestro trabajo y contribuir a vuestra formación integral y desarrollo personal.

Pero de nada servirá lo que os enseñemos o tratemos de inculcaros sin vuestro esfuerzo. Recordad siempre que vuestro futuro y éxitos dependen de vuestra actitud y compromiso con la institución. Habéis elegido una profesión exigente pero gratificante, donde el sacrificio y la dedicación se ven recompensados y donde viviréis experiencias únicas y enriquecedoras».

Valores

«Recordad que el uniforme que vestís lleva impreso una serie de valores que son consustanciales con él —honor, valor, disciplina y lealtad.

Dichos valores han sido, son y serán los pilares sobre los que se sustenta la Armada; una institución cuya historia está indisolublemente asociada a la de España, pues desde la mar escribimos sus páginas más gloriosas, descubrimos medio mundo y nos convertimos en un imperio.

Junto a estos valores fundamentales, el espíritu de sacrificio, el compañerismo, la perseverancia y la integridad definen nuestra identidad y deben ser interiorizados por cada uno de vosotros».

A los familias

«A los familiares y amigos de los marineros que hoy han jurado e inician su andadura en la Armada, quiero expresaros mi más sincero agradecimiento por acompañarnos en este día tan especial para vuestros seres queridos.

Estad orgullosos de estos marineros, tenéis motivos para ello. Se han esforzado y han superado su primer periodo de formación militar. Aún les queda un largo camino por recorrer, pero estoy convencido de que, en esta etapa que ahora comienzan, vosotros seréis su soporte y apoyo incondicionales.

No en vano, sin el apoyo de nuestras familias los marinos no podríamos defender a España en y desde la mar. Sois las familias las que soportáis, con abnegación, las prolongadas ausencias y los sacrificios que nos impone nuestra vocación. Sin duda, vuestra labor constituye, igualmente, un gran servicio a España».

Tras felicitar a los mandos de brigada y al resto del personal de ambas escuelas «por el magnífico trabajo y el esfuerzo realizados, a veces más allá de lo exigible, con dedicación plena y máximo compromiso». Felicitó a los 20 civiles que han querido prestar juramento ante la Bandera.

Despedida

Quiso finalizar con una despedida.» Hoy, en la última Jura de Bandera como director de esta Escuela quiero saltarme el guión, y dirigir unas palabras de despedida a mi equipo.

Dotación, ser Director de la Escuela de Especialidades “Antonio de Escaño” además de un enorme desafío y una gran responsabilidad, ha sido para mí un honor y un orgullo. Honor y orgullo que sobre todo se deben al hecho de haber sido vuestro Comandante y haber disfrutado de vuestra enorme calidad humana y profesionalidad.

A toda la dotación de la Escuela, profesores y personal de apoyo y servicios, tanto civil como militar, os agradezco de todo corazón el trabajo sin descanso y el extraordinario compromiso con la Armada. BRAVO ZULU.

Y, por último, agradecer a mi mejor equipo, mi familia, mi mujer y mis hijas, su comprensión y su apoyo en los momentos difíciles. Y especialmente por aceptar mi prolongada ausencia, de más de cinco años, que habéis asumido con generosidad.

Finalizó pidiendo « a nuestra patrona, la Virgen del Carmen que nos proteja y guíe en nuestro servicio a España y a la Armada, en todas las singladuras que nos esperan por la proa.».

Terminadas estas palabras se dieron las voces de lealtad a SM El Rey con el «Viva España!, ¡Viva El Rey!.

HOMENAJE A LOS CAÍDOS

Después de esta alocución dio comienzo el acto oficial de homenaje a los soldados de todos los tiempos que «sirvieron con lealtad y murieron con honor en defensa de la Patria».

El Almirante Alfonso Delgado Moreno y el contralmirante Ramón Fernández Borra depositaron una corona de laurel ante una cruz en honra a los Caídos, mientras los marinos cantaban «la muerte no es el final…». «Cuando la pena nos alcanza por el hermano perdido, cuando el adiós dolorido busca en la Fe su esperanza. En Tu palabra confiamos con la certeza que Tú ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz. Ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz»….

El capellán castrense rezó una oración por los fallecidos y en esos momentos se escuchó una descarga de fusilería en honor a los miembros fallecidos de la Armada.

Finalizaron los actos con el canto del Himno de la Armada y el desfile de las fuerzas ante las autoridades y demás asistentes.