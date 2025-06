O Concello de As Pontes manifesta total apoio ó persoal de Einsa

A concelleira de Industria, Ana Pena, mantivo a semana pasada unha reunión co comité de empresa de Einsa Print no que amosou o total apoio do Concello das Pontes ao plantel da empresa ante a intención da dirección aplicar un novo Expediente de Regulación de Emprego (ERE) que suporía o despedimento de 102 dos 128 traballadores e traballadoras da Einsa Print e o cesamento definitivo da actividade de imprenta.

Durante o encontro o Comité de Empresa lembraba que, no ano 2024 asinouse un acordo entre a empresa e o comité de empresa que garantía a continuidade do emprego ata o 31 de decembro de 2026, tras un primeiro axuste de 120 postos. Este acordo contemplaba cláusulas de estabilidade e compromisos ante novas medidas en caso de causas sobrevidas, algo que, tal e como nos indica o Comité de Empresa de Einsa, non se está respectando no novo expediente presentado.

Desde o Concello das Pontes, Ana Pena amosaba o apoio unánime do goberno local coas reivindicacións do comité de empresa e o respeto aos compromisos firmados, esixindo garantías para os dereitos laborais da plantilla de Einsa Print.

Asi mesmo, o Concello das Pontes ven de solicitar formalmente unha reunión coa Xunta de Galicia, coas consellerías de Industria e Emprego, co obxectivo de reactivar o plan de formación e reinserción laboral iniciado en 2024, orientado a abrir novas oportunidades no mercado laboral da comarca aos centos de traballadores afectadas polo ERE.

Nese sentido, “consideramos que este programa é fundamental para ofrecer alternativas reais na nosa comarca ás persoas afectadas, moitas delas cunha longa traxectoria profesional, de incluso décadas de traballo, nun sector hoxe en declive e sen futuro”.