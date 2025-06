Fene anuncia dous campamentos dixitais para a mocidade entre os meses de xullo e agosto

O Concello de Fene en colaboración coa fundación Cibervoluntarios organiza dous campamentos dixitais, dirixidos a mozos de 9 a 17 anos, entre o 16 de xullo e o 14 de agosto. As inscricións realizaranse no centro municipal de Servizos Sociais de forma presencial, do luns 30 de xuño ao 14 de xullo para calquera dos dous obradoiros. A formación será de balde pero os participantes deberán acudir con tablet ou ordenador propio.

Os Campamentos Dixitais son actividades extraescolares en competencias dixitais dirixido a nenos e adolescentes de entre 9 a 17 anos. A duración dos mesmos é dez sesións cun total de 30 horas de formación. E neles, a aprendizaxe está plantexada coma un xogo a través dunha aventura interactiva, na que a rapazada deberá completar etapas e cumprir misións para conseguir logros.

Os materiais e recursos educativos estarán adaptados aos diferentes grupos de idade: de 9 a 13 años; e de 14 a 17.

Os talleres a desenvolver son os seguintes:

Grupo I: de 14 a 17 años

Datas:do 16.07.2025 ao 30.07.2025. de luns a venres.

Horario: 10:00-13:00 horas

Lugar: Aula de informática. Avda Naturais nº 44 entresollado- Fene.

Os contidos a traballar neste taller son os seguintes:

Cómo equilibrar os tempos que pasan usando dispositivos electrónicos

O uso consciente e responsable da Internet e as redes sociais

Identificar os principais riscos nas redes, cómo protexer os seus datos persoais e manter a privacidade en entornos virtuais.

Onde atopar ofertas de emprego

Grupo II: de 9 a 13 anos

Datas: do 31.07.2025 ao 14.08.2025 de luns a venres.Horario:10:00-13:00h.

Lugar: Aula de informática. Avda Naturais nº 44 entresollado- Fene.

Os contidos a traballar neste taller son os seguintes:

Usar palabras clave e preguntas completas nos buscadores web

As ferrramentas para crear contido dixital

Qué é un bulo, o seu impacto e cómo frear a desinformación

Recoñecer posibles riscos na Internet e cómo manterse seguros

Equilibrar o uso da tecnoloxía con actividades fora da pantalla

Cómo coidar a súa privacidade e as normas de comportamento nas redes sociais

Filtrar, gardar e compartir o contido que atopan en Internet

Detectar posibles situacións de ciberacoso e saber cómo previlas

Campamento Dixital é unha iniciativa impulsada pola Fundación Cibervoluntarios, dentro do Programa de Competencias Dixitais para a Infancia, CODI, posto en marcha polo Ministerio de Xuventude e Infancia e o Alto Comisionado contra a Pobreza Infantil, financiado polos Fondos Next Generation da Unión Europea.