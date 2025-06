Cedeira acolle a primeira edición da Feira Castrexa

A vila de Cedeira viaxa esta fin de semana no tempo; O paseo da Mariña acollerá a primeira edición da Feira Castrexa, un evento no que se vai recrear a vida dos moradores do castro de Sarridal, cunha palloza, unha colección das súas armas e outros obxectos cotiás daquela época. Haberá un mercado cuns 30 postos de artesanía e unha eira de xogos para que nenos e nenas se divirtan. A feira comeza o venres 27, ás 18.00 horas, e seguirá o sábado e o domingo.

O alcalde de Cedeira, Pablo Diego Moreda Gil, e o primeiro tenente de alcalde, Xosé Antón Arribe Rodríguez, pronunciarán este venres ás 18.00, na praza Marieta, o pregón inaugural da Feira Castrexa. A esa hora abrirá o mercado e tamén a eira de xogos. Esta última ofrecerá máis de 18 xogos tradicionais e un rincón do teatro onde os nenos e nenas poderán fotografiarse con casco, escudo e outros atavíos castrexos, ata as 22.00 horas. O mercado continuará aberto todavía ata as 23.30 e durante toda a tarde sucederanse, cada media hora, pasarrúas musicais, teatrais, malabares e outros espectáculos.

Esa sucesión de animacións nas rúas manterase tamén o sábado e o domingo. Nas dúas xornadas funcionará a eira de xogos entre as 11.00 e as 15.00 e de 18.00 a 22.00h, e no mesmo horario cobrará vida o campamento castrexo A Castronela, no que se vai recrear a cotiandade dun castro. Haberá unha palloza cos aparellos habituais dos seus moradores, o seu vestiario e ferramentas, así como unha panoplia castrexa -a colección de armas-. Nesta zona desenvolveranse obradoiros participativos e loitas.

O mercado funcionará o sábado de 11.00 a 15.00 e de 17.00 a 23.30, e o domingo co mesmo horario agás polo peche ás 23.00 horas. O programa de man repartido polo Concello detalla todos os pasarrúas e actuacións programadas cada media hora. Será unha fin de semana de moita actividade na localidade. O Museo Mares acollerá mañá venres, ás 19.00 horas, a presentación do libro “Nao Cetácea” por parte do seu autor Xosé Iglesias.

A asociación Mestas organiza o II Cedeira Queer, a festa do orgullo local, en dous actos na xornada do sábado: sesión vermú a partir das 13.00 horas na praza de Floreal e show drag a partir das 21.00 horas no establecemento hostaleiro A Nogueira. Na sesión vermú haberá un recital de Anxela Lema e Sara Villar e un concerto de Lidia India. Pola noite, actuarán Sasha Moon, Cloe Savage e Miss Rita, e pinchará música o DJ Celulite. A mesma entidade promove xa algúns actos previos, un contacontos infantil hoxe, ás 18.00h no Café Bar Pinzón, e unha charla titulada “E iso de Queer que é?” a cargo de Celia Moreno, de Avante Lgbt+Ferrolterra, mañá venres ás 19.30 horas no café O Mástil.

Xa o domingo, a asociación cultural Buxainas celebrará no parque de San Isidro, a partir das 18.30 horas, o seu Festival Infantil de Baile e Música Tradicional. Xunto cos rapaces e rapazas da propia formación cedeiresa actuarán Os do 21, da localidade lucense do Vicedo.