Conferencia sobre flora serpentínica da SGHN en Ferrol

Será este venres 27 dentro do seu ciclo de «Xuntanzas Naturalistas», e será impartida polo botánico e investigador da USC.

Esta flora é única e de grande importancia ecolóxica, xa que inclúe especies endémicas e adaptadas a condicións extremas, contribuíndo á biodiversidade e á conservación de ecosistemas raros e especializados. Pablo Rodeiro é investigador predoutoral no departamento de Botánica da USC e está realizando a investigación nesta flora asociada a serpentinas.

Durante a súa ponencia Rodeiro falará sobre a distribución destas especies; as características ecolóxicas dos seus hábitats; endemismos exclusivos e outras especies ligadas a serpentinas e ao afloramento; o enorme valor ecolóxico que teñen estas especies; as ameazas, e as medidas propostas para a súa conservación.