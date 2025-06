Sonia Zaragoza, nueva directora de la Cátedra de Protección Civil e Xestión de Emerxencias que promueve la UDC junto con la Mancomunidad de Ferrol

La profesora de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF), Sonia Zaragoza, sustituye al profesor de la Facultad de Ciencias del Trabajo, Moisés Alberto García, en la dirección de la Cátedra de Protección Civil y Gestión de Emergencias que promueve la Universidade da Coruña (UDC) junto con la Mancomunidad de Ayuntamientos de la Comarca de Ferrol, integrada por los municipios de Ares, Cabanas, Cedeira, Fene, Ferrol, Mugardos, Narón, Neda y de Valdoviño.

Sonia Zaragoza es profesora en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF) e investigadora individual en el Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI) del Campus Industrial de Ferrol. Sus líneas de investigación están centradas en la eficiencia energética en el sector naval e industrial. Tiene publicados un buen número de artículos en revistas especializadas y participado en proyectos de investigación competitivos y con empresas a nivel autonómico, nacional e internacional. En los últimos años, esta doctora en Ingeniería Industrial ha colaborado con la Cátedra en Protección Civil y Gestión de Emergencias, adscrita a la Facultad de Ciencias del Trabajo, a través del proyecto europeo Comumunity of Valued Experts in Hydrometeorological and Technological Multi-Hazards (COVALEX), centrado en la creación de una red de personas expertas en emergencias

hidrometeorolóxicas y multi-riesgo en Europa. La Universidade da Coruña (UDC) coordinó este proyecto, bajo el liderazgo de la profesora e investigadora Sonia Zaragoza, y trabajó mano a mano junto con personas expertas de la NALAS – Réseau des Associations Nationales de Pouvoirs Locaux de l’Europe du Sud-Est de Francia, de la Red de Competencia de Desastres de Austria, de la Secretaría General de Protección Civil de Grecia, así como de la Fundación CIMA y de la Asociación de la Cruz Roja de Italia.

LA CÁTEDRA

La Cátedra de Protección Civil y Gestión de Emergencias, promovida por la Universidade da Coruña (UDC) y más por la Mancomunidad de Ayuntamientos de la Comarca de Ferrol, nació en noviembre de 2019 con el objeto de unificar conocimientos y criterios para disponer de documentación científica sobre emergencias y protección a la hora de elaborar, por ejemplo, ordenanzas municipales o protocolos de actuación ante determinadas situaciones.

La Cátedra está adscrita a la Facultad de Ciencias del Trabajo del Campus Industrial de Ferrol.