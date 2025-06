Se aproba en Cedeira repartir entre ABAC e novas rutas BTT os quintos Orzamentos Participativos

O pleno do Concello de Cedeira aprobou por unanimidade, en sesión extraordinaria, os quintos Orzamentos Participativos e as primeiras propostas de investimento do Consello Local de Infancia e Adolescencia (CLIA) Ondiñas na Vila.

No primeiro caso, o alumnado de 3o de ESO do IES Punta Candieira foi o encargado de elaborar e levar diante da corporación a proposta para investir os 20.000€ reservados ao proceso. Finalmente, acordouse incrementar a partida ata os 22.000€ para executar as dúas iniciativas más votadas: unha aportación de 10.000€ para a ABAC e o resto para a adecuación e sinalización de rutas BTT.

No segundo caso, o CLIA Ondiñas na Vila logrou tamén o respaldo da corporación para facer realidade as súas dúas propostas: un merendoiro no parque San Isidro e un ciclo de cine con cinco sesións para o público infantil e xuvenil que se desenvolverá no mes de xullo. En total, as dúas accións suman un orzamento de poco máis de 3.400€. Son as primeiras políticas concretas que se van executar en Cedeira procedentes do órgano consultivo da infancia e a adolescencia local, que traballou ao longo do curso académico para escoller e elaborar as propostas que considerou prioritarias dentro do I Plan de Infancia e Adolescencia de Cedeira.

Como en anteriores edicións, o traballo dos mozos e mozas de 3º da ESO implicados no proceso de Orzamentos Participativos comezou en xaneiro pasado coa realización dunha serie de talleres de formación sobre a democracia local, a organización da administración municipal e a investigación das necesidades do pobo. En marzo, o grupo aprendeu diferentes metodoloxías de investigación e en abril o traballo centrouse na elaboración de proxectos. Para o mes de maio xa tiñan enriba da mesa un total de nove propostas que pasaron pola consideración dos técnicos do Concello para ver se todas eran de competencia municipal e viables economicamente.

As propostas que se someteron á votación final nas aulas para seleccionar a que se levaba a pleno foron: a mellora dalgunhas fontes públicas, a mellora dos baños públicos, unha xornada de inchables, festa de escuma e sesión láser-tag, a creación de rutas BTT, un parque canino, un ciclo de cine e o incremento da axuda a ABAC, a Asociación polo Benestar Animal de Cedeira, que se ocupa do coidado ás colonias felinas.

A máis votada foi esta última e a continuación a da roza e sinalización de rutas BTT para facer en bicicleta. Ambas as dúas teñen en común o seu vencello ao tecido asociativo local, dado que a primeira é para mellorar a dotación e recursos da ABAC e a segunda vai desenvolverse coa colaboración do club ciclista Candieira. O estudante Unai González Bustabad foi elixido polo grupo para defender diante do pleno de Cedeira a proposta final. A sesión desenvolveuse no Auditorio Municipal para facilitar a asistencia dos mozos e mozas que participaron no proceso de Orzamentos Participativos, así como do CLIA.

Cabe recordar que o consello “Ondiñas na Vila” está formado por trinta menores, representantes de nenos do CEIP Nicolás do Río e dos mozos do IES Punta Candieira.