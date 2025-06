A sardiñada e churrascada en Narón en San Xiao estará amenizada por Xosé Manuel Budiño

A alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro presentou a sardiñada e churrascada que se celebra o día 28 deste mes en San Xiao acompañada polo vicepresidente da AVV “Ceibe” San Xiao, Luis Doce, e por Guillermo Hermida, vogal da citada entidade.

A convocatoria desenvolverase a partir das 19:00 horas no entorno do centro cívico social da parroquia e inclúe un concerto do gaiteiro Xosé Manuel Budiño. A programación iniciarase ás 19:00 horas, con xogos tradicionais, populares e inchables, para comezar o reparto das sardiñas e o churrasco ás 21:00 horas.

O prezo do churrasco, con criollo, pan e bebidas, é de 15 euros para os socios da AVV “Ceibe”, que tamén terán unha sardiña de regalo, e de 18 euros para o resto. As sardiñas terán un prezo de dous euros por cada tres unidades. Os tickets poden collerse por adiantado hoxe e tamén os días 25 e 27 deste mes no centro cívico social de San Xiao, en horario de 19:30 a 21:00 e tamén o propio día 28 de 19:00 a 21:00 horas.

A música dará comezo ás 21:00, momento no que actuará o Grupo de Gaitas do Padroado da Cultura, e ás 22:30 dará comezo o concerto do gaiteiro galego Xosé Manuel Budiño. A alcaldesa da cidade destacou o labor da AVV “Ceibe” e a súa implicación nos eventos que desenvolven ao longo do ano e destacou o feito de poder organizar conxuntamente actos como este, cun carácter gastronómico e tamén un apartado cultural, no que se fomentan as relacións entre a veciñanza durante toda unha tarde festiva.

O Concello e a AVV Ceibe organizan a convocatoria, que conta tamén coa colaboración da administración provincial.