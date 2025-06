Fene estrea oficina de turismo ó paso do Camiño Inglés

O novo emprazamento, nas inmediacións do consistorio de Fene, mellora a visibilidade e accesibilidade do servizo para peregrinas e visitantes. A oficina funciona en horario de mañá, de luns a venres, e o servizo está financiado pola área de Turismo da Deputación da Coruña.

O Concello de Fene vén de poñer en funcionamento a súa nova oficina municipal de turismo, situada agora na Avenida do Concello, a carón da Casa consistorial e nun punto estratéxico do Camiño Inglés a Santiago. A nova ubicación responde ao obxectivo de ofrecer un servizo máis funcional e visíbel, achegándoo tanto á veciñanza como ás persoas que visitan Fene.

A concelleira de Promoción Económica e Turismo, Ángeles Coira, valorou moi positivamente o cambio: “Esta nova localización permite que o servizo sexa máis accesíbel e visíbel, especialmente para as persoas que transitan polo Camiño Inglés. A oficina convértese así nun punto de referencia para coñecer Fene e descubrir a súa riqueza patrimonial, cultural e gastronómica”.

A oficina está atendida por unha técnica de turismo e ofrece atención presencial de luns a venres, en horario de 8:30 a 13:30 horas. Desde este espazo facilítase información turística, mapas, materiais divulgativos e orientación tanto a persoas visitantes como á veciñanza interesada en descubrir os recursos do concello. Este servizo de atención está financiado por Turismo da Deputación da Coruña, no marco do seu programa de apoio aos concellos para o desenvolvemento e promoción turística.