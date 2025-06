Dispositivo especial de tráfico en Ares por mor das Alfombras Florais

O Concello de Ares porá en marcha nesta fin de semana un dispositivo especial para xestionar o tránsito de vehículos durante as Alfombras Florais de Ares que se celebrarán durante as xornadas do sábado 21 e o domingo 22 de xuño.

Para facilitar o correcto desenvolvemento de todos os actos programados, dende a confección das alfombras á procesión da tarde do domingo ou os posteriores traballos de limpeza, aplicaranse un conxunto de medidas que afectan á circulación e estacionamento no núcleo urbano da vila.

En concreto, non se poderá circular nin estacionar dende o sábado, 21 de xuño, ás 09:00 horas ata o luns, 23 de xuño, ás 15:00 horas, nos seguintes tramos: praza da Igrexa e o Peirao, na rúa Real ata as Escolas do Lago e na Rúa María, dende o seu cruce coa Rúa Reitoral á altura da peixería, ata as Escolas do Lago.

Dende a Concellaría de Seguridade aconséllase aos visitantes desta Festa de Interese Turístico de Galicia empregar os aparcadoiros municipais gratuítos de carácter disuasorio.

Asimesmo, esténdese un chamamento á colaboración cidadá nestas datas especiais e agradécese a comprensión da veciñanza polas posibles molestias ocasionadas.