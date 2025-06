Psoe Ferrol solicita que rematen os traballos da estrada do Vilar en Doniños

O grupo municipal socialista, a través do seu concelleiro Julián Reina, solicitou á Comisión de Urbanismo «información sobre o avance do proxecto da estrada de Vilar en Doniños; un proxecto financiado con fondos do Plan de Obras e Servizos da Deputación e executado polo Concello de Ferrol».

«O motivo desta pregunta foi que, malia o cartel de obra que leva varias semanas no inicio da vía, só se traballou nun tramo fronte ao campo de tiro».

O grupo socialista, «por unha banda, alertou ao goberno municipal sobre o escalón deixado no firme que, pola súa perigosidade, debería estar sinalizado e, ao mesmo tempo, solicitou información sobre o estado da obra, ao non entender por que só se sinalaba un tramo».

«Ante esta pregunta, o goberno local respostou que o tramo asfaltado executouse aproveitando o material sobrante da obra da estrada do Lago, o que, como manifestou Reina, semella ser unha forma de xestionar a construción máis propia dos “Manolo y Benito chapuzas a domicilio” que dunha administración pública».

O grupo socialista amosou «a súa preocupación porque á marxe dos numerosos anuncios de proxectos faraónicos que nunca se concretan, «o que si vemos é que toda obra executada polo alcalde é un caos». A este respecto, citou algúns exemplos, como o parque de Persoaxes Populares, que xerou malestar veciñal; o cambio de xestión da rúa da Igrexa, que recibiu un informe sobre deficiencias que se poderían derivar directamente das instrucións dadas polo actual goberno; ou os atrasos e chapuzas na estrada de Catabois, entre outros».

O grupo socialista «vencellou esta mala xestión das obras directamente coa ausencia do alcalde. «Non entendemos como o alcalde pode permitir tal descontrol das obras», afirmou Julián Reina.