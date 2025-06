El feminismo del PSOE-(José Manuel Otero Lastres)

José Manuel Otero Lastres

“El feminismo -dice el PSOE- es el instrumento vertebrador y transformador de la sociedad. Y sobre esa concepción, el PSOE es el Partido referente de la igualdad y la defensa de los derechos de las mujeres en España. Es el Partido que pelea para garantizar y consolidar los derechos y las libertades de las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país. El Partido que ha dado y sigue dando respuesta a las demandas y a los problemas reales que sufre la mitad de la población, que son las mujeres”.

Hace bien poco analizaba la característica del “progresismo” que se imputa el PSOE y me preguntaba si “la trama delictiva que han urdido miembros relacionados con la ejecutiva del partido” es una muestra del “progresismo” que proponen. La revelación de ciertos acontecimientos que aparecen en el último Informe de la UCO me lleva a plantearme si, además de no ser “progresista”, el PSOE tampoco es “feminista”.

Según el diccionario de la RAE, por “feminismo” se entiende “principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre”. Y “movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo”.

Lo primero que se deduce de la significación gramatical del feminismo es que para ser “feminista” hay que serlo enteramente: no se puede ser “parcialmente” feminista. El que defiende los derechos de la mujer y trata de situarlos a la altura de los del hombre, lo hace “íntegramente”. Todos los derechos de la mujer que deben estar situados al lado de los del hombre son los de todas las mujeres, no solo los de las mujeres de izquierda. Los derechos referidos a la mujer son de todas ellas en su conjunto.

Y si miramos a la otra significación de la palabra “lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo”, la significación es la misma: derechos de todas las mujeres por alcanzar por alcanzar en todos los órdenes su significación puestos en relación con los del hombre”.

Pues bien, después de oír como se expresaron los miembros de la trama sobre sus relaciones con determinados “prostitutas” ¿ha habido alguna mención de los dirigentes socialistas sobre lo que decían los implicados de la trama? No hablo ya de los hombre porque puedo suponer que “no todos ellos creen en el feminismo del partido». Pero ¿qué decir del resto de las mujeres socialistas? ¿Ha habido alguna mención por parte de un mujer socialista que haya manifestado su repulsión a las menciones de los implicados con las prostitutas?

Si nos ponemos en lo que tienen los calificativos que señalan las características del partido socialista, ¿no es extraño que además de conducirnos por ese progresismo de mejorar lo mío con el dinero de los fondos públicos, se guarde absoluto silencio de todos los líderes del partido sobre el trato con las prostitutas?

Puedo imaginar que es mucho más importante el tema de la corrupción ¿pero tanto como para NO DECIR ABSOLUTAMENTE NADA de las relaciones de la trama con las prostitutas?

Si para ser realmente “feminista” se necesita ser en su integridad en las relaciones de derechos entre mujeres y hombres, ¿no creen que llamarse feminista sin decir nada cuando los que tratan con las prostitutas son “hombres del partido”?

El feminismo se lleva entre los valores que integran la forma de ser de cada persona. Pero afirmar que un partido es feminista y quedarse absolutamente calladas las mujeres socialistas cuando hay manifestaciones que hemos oído todos, me parece inadmisible.

No me gustaría finalizar si hacer un apunte final: hemos visto que las pseudo feministas del Sumar y Podemos solo alzan su voz cuando la mancillada es de su cuerda. No esperaba nada de ellas, pero puestos a denunciar las incluyo ahora con todas las del partido socialista.