La encuesta de Ferrol-(Enrique Barrera Beitia)

Enrique Barrera Beitia

Un periódico de la provincia publicó el pasado 25 de mayo una encuesta sobre intención de voto municipal para las siete grandes ciudades gallegas, que como podemos ver abajo, mostraba una notable estabilidad con los resultados de 2023 y también con la misma encuesta del año anterior.



En nuestra ciudad los socialistas recuperan su octavo concejal a costa de Ferrol en Común (FeC), aunque

a su vez el PP está muy cerca de arrebatárselo. Desconozco la cocina empleada, pero supongo que será la

clásica receta de voto directo + simpatía. Si es así y de acuerdo con mis cálculos, los socialistas tienen

1.488 votos en los apartados de abstención, indecisos y “opacos”, que son más que los que tienen el PP,

FeC y BNG, por lo que deberían tener más votos, máxime cuando la ficha técnica que el periódico tiene

obligación de publicar, reconoce que la encuesta tiene un margen de error de nada más y nada menos que

5 puntos. También ignoramos si la encuesta preguntaba por otros partidos, fundamentalmente Vox y

Podemos, ya que quedan algo más de 7 puntos sin repartir.

Los redactores locales que informan sobre este sondeo señalan dos detalles importantes. Uno es que el

principal activo del gobierno local es el “contacto de calle muy intenso”, y el otro que el equipo de

gobierno suspende. Es decir, las relaciones públicas del alcalde puntúan por encima de la gestión de su

equipo (4.89), y conviene recordar que en la encuesta de 2024 puntuaban con 5.13

Ambas informaciones coinciden con lo que he señalado en artículos que publiqué aquí relacionados con

nuestra gobernanza municipal: su trabajo es manifiestamente mejorable. Tengamos en cuenta que son

mayoría absoluta y tienen a su disposición más asesores que cualquier otro gobierno anterior, pero a estas

alturas del mandato no se puede decir que hayan superado la gestión del precedente gobierno socialista en

minoría. Han subido los impuestos incumpliendo la promesa de bajarlos, el mantenimiento viario se ha

degradado y las perspectivas de crear suelo industrial se evaporan. Mantiene bazas a su favor para lo que resta de mandato, como derribar la muralla del Arsenal, urbanizar el solar de Sánchez de Aguilera o construir la Ciudad del Deporte, pero no es seguro que alcancen la necesaria velocidad de crucero. En 2024 dejaron sin ejecutar el 92% de las inversiones previstas en el presupuesto, y el informe de tesorería municipal del primer trimestre, indica que sólo se ejecutó el 2.1%.

Me parece muy atrevido adelantar pronósticos apoyándose en encuestas muy alejadas de periodos electorales, y también porque los simpatizantes del PP tienen un fuerte sesgo ideológico que tiende a minimizar las insuficiencias de sus elegidos, mientras que los votantes ferrolanos de izquierda son más transversales, y si se movilizan, lo hacen en los últimos días de la campaña electoral en función de cómo transcurra.