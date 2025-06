Ángel Mato reúne á nova executiva local do Psoe Ferrol

O secretario xeral da Agrupación Socialista de Ferrol, Ángel Mato, reuniu á nova Comisión Executiva Local, elixida pola Asemblea do pasado domingo. Mato chamou ao equipo que o acompañará no seu segundo mandato a traballar por un proxecto “que sexa ilusionante e que ofreza respostas ás preocupacións reais dos ferroláns”, entre as que citou o emprego, a vivenda, o benestar social e a transformación de Ferrol nunha cidade moderna e amable coas persoas.

Mato pediulles aos seus compañeiros un esforzo por renovar e impulsar un proxecto socialista que durante o seu mandato como alcalde xa conseguiu devolver a Ferrol á senda do crecemento. Así, marcou como obxectivo recuperar o goberno municipal para, desde el, darlles un novo pulo ás políticas que conseguiron que a urbe recuperase emprego, actividade e poboación, neste último caso, por primeira vez catro décadas.

A primeira xuntanza da Executiva na Casa do Pobo serviu, nese senso, para trazar as liñas do que será o programa político do partido a nivel local durante os vindeiros anos. Antes, o equipo posou para a tradicional foto de familia ante o monolito dedicado a Pablo Iglesias.

Os membros da Comisión Executiva Local do PSdeG-PSOE elixida na Asemblea extraordinaria do domingo 8 de xuño son: Ángel Mato (secretario xeral), Manuel Lorenzo (presidente), Rafael Fernández Beceiro (secretario de Organización), Julián Reina (portavoz e secretario de Formación e Urbanismo), Beatriz Blanco (Afiliación e Militancia, e adxunta a Organización), Natividad González Laso (Política Municipal), Ana Beceiro (Administración), Montserrat Dopico (Cultura, Educación e Memoria Histórica), Ángel Castiñeira (Comunicación), Daniel Berini (Estadística, Datos e RR.SS.), Miriam López Serantes (Rural), Manuel Santiago (Acción Electoral e Función Pública), Mónica Ferreira (Muller e Igualdade), Gerardo López Castrillón (Industria e Transición Enerxética), Antía García González (Benestar Social), Verónica Gómez Formoso (Turismo e Sostibilidade) e María Luisa Mesa (secretaria executiva).