Á venda as entradas para asistir en Narón ao espectáculo sobre a Guerra Civil Española «1936»

A venda de entradas para o espectáculo “1936” continúa a bo ritmo no Pazo da Cultura de Narón.

As persoas interesadas en asistir á representación, que terá lugar os días 7 e 8 de novembro ás 20:00 horas, poden aínda adquirilas- a un prezo de 19,60 euros en tarifa reducida e de 28 para o público xeral- no despacho de billetes do Pazo ou na web do Padroado da Cultura: www.padroadodecultura.es.

Trátase dunha proposta de algo máis de catro horas de duración, con dous descansos de quince minutos, e que unha parte do público poderá ver dende as gradas, onde aínda queda tamén algunha entrada libre.

O Centro Dramático Nacional trae ao Pazo esta obra de teatro contemporáneo, dirixida por Andrés Lima e que aborda o tema da Guerra Civil. Recoñecidos actores e actrices como Antonio Durán “Morris”, Mamen Camacho, Natalia Hernández, Paco Ochoa, Juan Vinuesa, María Morales, entre outros, e o Coro de Jóvenes de Madrid forman parte do elenco deste espectáculo.

A obra, unha das máis importantes dos últimos anos, ofrece unha visión poliédrica e coral da Guerra Civil, trasladando ao espectador por un vaivén de escenarios e situacións que axudarán a entender a complexidade dunha realidade dende distintos enfoques e perspectivas para lembrar de onde vimos.

A montaxe ofrece unha mirada afastada de calquera carácter partidista ou propagandístico e parte dun arduo proceso de investigación.