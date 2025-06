Ares celebra o XIV Mercadillo Veciñal de Segunda Man

A concellaría de Cultura de Ares vén de publicar as bases que regulan o XIV Mercadillo Veciñal de Segunda Man do Concello, un evento que se organizará o domingo 6 de xullo, ao longo do paseo marítimo da localidade entre as 9:00 e 22:00 horas.

Nesta iniciativa xa tradicional dentro do verán do municipio, veciñanza, asociacións e profesionais poderán poñer á venda dende as súas artesanías a unha ampla variedade de artigos de segunda man, como xoguetes, libros, roupa, calzado, bisutería ou material de coleccionismo. Só se contempla unha limitacion: non se permitirá a venda de ningún tipo de alimento ou comida.

Será unha oportunidade perfecta para intercambiar ou mercar nos 120 postos que se colocarán no municipio cunha extensión de 3 metros lineais, sendo os seus adxudicatarios os responsables de levar todo o necesario para a súa montaxe.

Con todo, a participación no Mercadillo Veciñal precisa formalizar unha inscrición previa, enchendo unha solicitude de reserva de praza e presentándoa nas instalacións da Biblioteca Municipal de Ares. Habilitáronse dúas quendas para a reserva: primeiro poderán inscribirse os empadroados na vila, do 16 ao 17 de xuño, e despois o resto de solicitantes, do 18 ao 19 de xuño, en horario de 10:00 a 14:00 horas. Cun máximo dun posto por persoa, o prezo de cada stand será de 8 euros para particulares e 10 euros para profesionais.

As solicitudes deben realizarse fisicamente, presentando a documentación de reserva de posto e pagando os importes exactos de cada stand: 8 euros os particulares e 10 euros os profesionais. Para ampliar información ou solventar dúbidas, ponse a disposición das persoas interesadas o número de teléfono 981 448 057.