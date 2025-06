Axenda en Narón do 7 e 8 de xuño de 2025

Sábado 7 de xuño de 2025

-Actividade: I Torneo de hockey patíns Cidade de Narón. No Pavillón municipal do Val; De 11:00 a 21:00 horas.

Uns 200 deportistas de seis clubs galegos, entre eles o Hockey Narón, participarán neste torneo, organizado polo cidado club local e o Concello de Narón.

-Actividade: Fada Diana. Na Biblioteca municipal, ás 11:00 horas.

O público familiar e infantil (a partir de 3 anos) é o destinatario desta actividade, programada con motivo do Día Mundial do Medio Ambiente (que se conmemora cada 5 de xuño) e que está pensada para traballar a concienciación ecolóxica cos nenos e nenas dende unha perspectiva lúdica e participativa.

-Actividade: Festa do marisco. No paseo marítimo de Xuvia, ás 12:00 horas.

O Concello e a Confraría de Pescadores Santiago Apóstol de Barallobre organizan esta convocatoria, na que se poderá degustar un menú a base de vieiras, zamburiñas, paella de marisco… Os tickets da comida poderán adquirirse o mesmo día na zona da carpa.

-Actividade: Trasankos Rock Lugar. Na Rúa das Cerámicas (Pena Parda, San Xiao); A partir das 18:00 horas apertura de portas e inicio dos concertos ás 18:45 horas

O rock chegará a Narón da man do Concello e da Asociación sen ánimo de lucro Trasankos Rock, que organizan este evento no que actuarán o recoñecido Evaristo Páramos, co seu grupo Tropa do Carallo, e tamén os grupos Manifa, Raiade, Lenincat, A Revolta e Lixo Sozial.

Domingo 8 de xuño de 2025

–Actividade: Ponte en ruta con nós: Santo André de Teixido (primeira etapa). Saída do mosteiro do Couto ás 8:30 horas.

O Concello desenvolverá unha nova andaina do programa municipal Ponte en ruta con nós. Nesta primeira etapa do Camiño a Santo André de Teixido os camiñantes sairán do mosteiro do Couto cara a Porto do Cabo, en Valdoviño. O regreso será en autobús e a vindeira etapa, de Porto do Cabo ata Santo André, o día 15 deste mes.

-Actividade: XV Xuntanza Clásicos Narón. No Aparcadoiro do centro de saúde e paseo de Xuvia, dende as 9:30 e saída ao Arsenal Militar sobre as 11:00 horas.

O Concello e o Auto club Clásicos Narón organizan o evento, no que participarán preto dun centenar de vehículos clásicos. Despois de concentrarse no aparcadoiro do novo centro de saúde, sobre as 11:00 horas partirán cara a Ferrol para regresar a Xuvia e participar nun xantar de confraternidade ás 15:00 horas.

-Actividade: Fin de curso de bailes de salón. No Pazo da Cultura, ás 18:00 horas.

O alumnado das escolas culturais municipais, de bailes de salón, participará no acto de final de curso organizado no Pazo.