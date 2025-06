Marineros reservistas y civiles protagonizaron este viernes una Jura de Bandera en Ferrol

(Gráficas Galicia Ártabra)- 5 aspirantes a Marineros Reservistas y 15 civiles que renuevan o realizan su juramento por primera vez. han prometido o jurado fidelidad a la Bandera de España, en la mañana de este viernes, día 6 de junio, manifestando o refrendando con ello su compromiso con la defensa de España en una ceremonia celebrada en en el pabellón de Deportes de la Armada, en Batallones en lugar de la explanada de la Escuela «Antonio de Escaño», ante la posibilidad de que lloviese. La ceremonia fue presidida por el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, vicealmirante Gonzalo Villar Rodríguez.

En la pista del Pabellón de Deportes estaba formada la Fuerza, dos brigadas de alumnos del segundo ciclo del 2024 y del primer ciclo del 2025, Escuadra de gastadores, Banda de cornetas y tambores, todo ello de la «Escaño» y Unidad de Música del Tercio del Norte.

Mandaba la Fuerza el Jefe de Instrucción de la Escuela, capitán de corbeta Javier Martínez-Raposo Villar.

Asistían al acto, entre otros mandos y representaciones de la Armada los comandantes-directores de las Escuelas de Especialidades de la Armada «Antonio de Escaño» y Esengra, capitanes de navío José Luis Guevara Romero y Tomás Cordón Scharfhausen; el Jefe del Órgano de Apoyo a la Jefatura del Arsenal. CN Manuel Aguirre González; el Comandante de la 31 Escuadrilla de Superficie, Capitán de navío Jesús Viñas Barciela; el coronel jefe del Tercio Norte de Infantería de Marina, Antonio Javier Palmero Romero; y los comandantes del BAC «Patiño» y la fragata «Juan de Borbón», capitanes de Fragata Ramón González-Cela Echevarría, y Miguel Romero Contreras; así como mandos de la «Escaño».

En una de las gradas se encontraba un grupo de familiares y amigos de los Marineros Reservistas y de los civiles que realizan su juramento. Los 15 civiles se encontraban en un lugar destacado del Pabellón.

A las once y veinte de la mañana se incorporó a la Fuerza la Bandera Nacional de la «Antonio de Escaño», a la que se le rindieron los honores de ordenanza. La Bandera fue entregada a la Escuela el 15 de octubre de 2008 por la Reina Doña Sofía y donadas por el concello de Ferrol.

SE INICIAN LOS ACTOS

Antes de iniciarse el acto se dio lectura al artículo 6 de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas.«Todo militar tiene el deber de prestar ante la Bandera juramento o promesa de defender a España. Mostrará el máximo respeto a la Bandera y Escudo de España y al Himno Nacional como símbolos de la Patria transmitidos por la historia».

A las once y media con puntualidad castrense, llegó a la pista del Pabellón de Deportes el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol que fue recibido por el Comandante-Director de la “Escaño”, capitán de navío Tomás Luís Cordón Scharfhausen y al que se le rindieron los honores de ordenanza, interpretando la Unidad de Música la «marcha de Infantes», y pasando seguidamente revista a la Fuerza.

A continuación todos los presentes cantaron la Salve Marinera.

JURA DE BANDERA

Seguidamente se procedió al acto principal de la jornada, a la Jura de la Bandera. El comandante-director de la «Antonio de Escaño» pidió el juramento o la promesa a los nuevos marinos reservistas. El capellán castrense rezó una breve oración, «ruego a Dios que os ayude a cumplir con lo que habéis jurado o prometido».

A continuación los 5 aspirantes a Marineros Reservistas y 15 civiles desfilaron, uno por uno, ante la Enseña Patria, bajando la cabeza y besándola, a los sones de diversas marchas interpretadas por la Unidad de Música del Tercio del Norte de la Infantería de Marina.

Tras esta parte de la ceremonia, los nuevos marinos pasaron bajo las Bandera a los sones de la tradicional «Banderita».

PALABRAS DEL COMANDANTE-DIRECTOR DE LA ESENGRA

Seguidamente el Comandante-Director de la «Antonio de Escaño«, capitán de navío Tomás Luís Cordón Scharfhausen se dirigió a todos los asistentes.

«Hoy es un día grande para todos nosotros. En nombre de toda la Escuela mi más sincera enhorabuena a los nuevos Marineros Reservistas: Israel, María del Carmen, Estefanía y Alejo y Carmen, todos los que formamos esta gran familia que es la Armada, os damos la más calurosa bienvenida.

El juramento ante la Bandera de España

Marineros Reservistas, el acto que hoy celebramos es el más importante en la vida de un militar: el juramento ante la Bandera de España, símbolo de la nación; signo de la soberanía, independencia, unidad e integridad de la Patria y que representa los valores superiores expresados en la Constitución.

Habéis decidido ejercer voluntariamente vuestro derecho a defender España, tal y como se recoge en el artículo 30 de la Constitución, y lo habéis hecho, eligiendo vestir nuestro uniforme. Decisión que refleja vuestro amor a España y a su Armada. Habéis jurado con la serenidad que da la madurez. Confío en que con nosotros podréis satisfacer vuestro afán de servicio y vuestra ilusión de servir a la Patria.

La defensa de España

La defensa de España y de sus ciudadanos no se circunscribe solo al ámbito militar. Todos los ciudadanos, desde sus ocupaciones y actividades habituales, pueden contribuir al servicio de la Nación.

Pero vosotros habéis ido más allá, habéis decidido dar un paso al frente y dedicar vuestro tiempo y conocimientos a apoyar a la Armada en su misión de defensa de España y de los espacios marítimos de interés.

Vuestra presencia entre nosotros representa y refuerza el sólido vínculo de unión con la sociedad civil, a la que todos los militares nos debemos.

En el juramento que habéis realizado hoy, quiero destacar dos aspectos: la obediencia y el respeto al Rey y a vuestros Jefes, lo que subraya la importancia de la disciplina y la lealtad como dos de los principales pilares sobre los que se asienta nuestra forma de actuar.

Y lo que realmente nos distingue: el compromiso de, si es preciso, entregar nuestra vida en defensa de España. Este último y más elevado sacrificio es el que marinos y soldados españoles, han asumido a lo largo de los siglos para hacer de nuestra Patria el gran país que es hoy.

Valores

El uniforme que hoy vestís lleva impreso una serie de valores consustanciales con él. Honor, valor, disciplina, lealtad, espíritu de sacrificio de compañerismo son los principales.

No olvidéis que, como escribiera Calderón en su inmortal obra “aprendiz de soldado”: “porque aquí a lo que sospecho no adorna el vestido al pecho, el pecho adorna el vestido”. Es decir, sois vosotros quienes debéis adornar ese uniforme, sacando a la luz y despertando esos valores que definen nuestra identidad.

Dichos valores han sido, son y serán los pilares sobre los que se sustenta la Armada; una institución cuya historia está indisolublemente asociada a la de España, pues desde la mar escribimos sus páginas más gloriosas, descubrimos medio mundo y nos convertimos en un imperio.

A los familiares y amigos

Quiero dirigirme ahora a vuestros familiares y amigos: estad orgullosos de estos Reservistas Voluntarios, tenéis motivos para ello.

Son un ejemplo de generosidad y espíritu de servicio, virtudes poco frecuentes hoy en día y dignas de reconocimiento. Vosotros sois, desde hoy, parte de la familia de la Armada, y sin duda seréis su soporte y apoyo fundamental en esta etapa que ahora comienzan.

Quiero también dar la enhorabuena a los mandos de brigada de los nuevos reservistas voluntarios por el magnífico trabajo realizado, a pesar del cortísimo tiempo disponible. Vuestra palabra convence pero vuestro ejemplo arrastra.

A los civiles que prestaron Juramento

Como no podía ser de otra manera, mis siguientes palabras son para felicitar a los 15 españoles que han querido prestar juramento ante nuestra Bandera, dando así testimonio de su fidelidad y amor a España.

Con el sencillo y desinteresado gesto de besar la Bandera, del que hemos sido testigos, han reafirmado su compromiso con la Patria.

Gesto que encierra un significado de enorme valor: el amor a nuestra Bandera y a lo que representa, que no es otra cosa que España en su conjunto, sus gentes, sus lenguas, sus regiones, su cultura, su historia, su presente y, por supuesto, su futuro.

Presenciar semejante muestra de cariño y adhesión a la Patria y a sus símbolos nos reconforta y estimula. Como Director de la Escuela de Especialidades “Antonio de Escaño”, y en nombre de los que la formamos, asumo con todos ustedes una honrosa deuda de gratitud. Les animo a que sigan dignificando a España allá donde se encuentren y que, como hoy, lo hagan con orgullo, convencimiento y sentido del deber.

A la Virgen del Carmen

Finalizo, pidiendo a la Virgen del Carmen, “nuestra patrona”, que nos auxilie y proteja, y nos permita seguir sirviendo a España y a la Armada en todas las singladuras que nos esperan por la proa.

Terminó sus palabras pidiendo que « como testimonio de amor a España, y lealtad a su Majestad el Rey, gritad todos conmigo:¡VIVA ESPAÑA! ¡VIVA EL REY!»

HOMENAJE A LOS QUE DIERON SU VIDA POR ESPAÑA

Después de esta alocución dio comienzo el acto oficial de homenaje a los soldados de todos los tiempos que «lucharon con valor, sirvieron con lealtad y murieron con honor en defensa de la Patria».

«Lo demandó el honor y obedecieron, lo requirió el deber y lo acataron; con su sangre la empresa rubricaron, con su esfuerzo la Patria engrandecieron. Fueron grandes y fuertes, porque fueron fieles al juramento que empeñaron por eso, como valientes lucharon y como héroes murieron. Por la Patria morir fue su destino, querer a España su pasión eterna, servir en los Ejércitos su vocación y sino. No quisieron servir a otra Bandera, no quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera»

A los acordes de «La Muerte no es el final» cantada por los marinos, «Cuando la pena nos alcanza por el hermano perdido, cuando el adiós dolorido busca en la Fe su esperanza. En Tu palabra confiamos con la certeza que Tú ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz. Ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz»….dos marineros depositaron una corona de laurel ante una Cruz mientras el sacerdote castrense pronunciaba una oración, «Que el Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna, les otorgue la vida que no acaba, en feliz recompensa por su entrega».

Se efectuó el toque de oración y al cesar éste sonó un disparo de salva de fusilería a cargo de la escuadra de gastadores de la Escaño.

Finalizaron los actos con la retirada de la Bandera Nacional y el canto del Himno de la Armada.