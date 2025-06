Celebración del Día de las FF AA en A Coruña. Homenaje a los caídos por España e izado de la Bandera Nacional

En la mañana de este viernes, día 6 de junio, el general el general Marcial González Prada, Jefe del Mando de Apoyo a la Maniobra (MAM) y representante institucional de las Fuerzas Armadas (RIFAS) en la Comunidad Autónoma de Galicia, ha presidido, en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio de Capitanía General, un acto de Izado solemne de la Bandera Nacional que se enmarca en la celebración del Día de las Fuerzas Armadas 2025 en la capital herculina.

En la Plaza se encontraban formados al mando del capitán Fernando Cebrián Muiños la Escuadra de Gastadores de la Unidad de Cuartel General del MAM, una Compañía de honores , compuesta por una Sección de la Armada, una Sección de la Guardia Civil y una Sección de la Unidad de Cuartel General del MAM y la Unidad de Música del Cuartel General del MAM

Tras la llegada del general Marcial González Prada se le rindieron los honores de Ordenanza interpretando la banda de Música la «Marcha de Infantes» tras lo que pasó revista a la Fuerza y saludó a los invitados civiles, y militares.

Se procedió seguidamente al Izado solemne de la Bandera, efectuado por sendos representantes del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y del Espacio y Guardia Civil.

Acto de Homenaje a los que dieron su vida por España

Seguidamente se procedió al Homenaje a los que dieron su vida por España. Se recitó a través de la megafonía el texto de recuerdo «Lo demandó el honor y obedecieron, lo requirió el deber y lo acataron; con su sangre la empresa rubricaron, con su esfuerzo la Patria engrandecieron. Fueron grandes y fuertes, porque fueron fieles al juramento que empeñaron.Por eso como valientes lucharon,y como héroes murieron.

Por la Patria morir fue su destino, querer a España su pasión eterna, servir en los Ejércitos su vocación y sino. No quisieron servir a otra Bandera, no quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera».

La Unidad de Música interpretaba «La muerte no es el final» mientras se rindieron honores de guiones y banderines a los Caídos por España.

El general Marcial González Prada y el delegado del gobierno en Galicia, Pedro Blanco Lobeiras, depositaron una corona de laurel con la Bandera de España como ofrenda ante el «cruceiro» situado en la plaza. El capellán castrense del Cuartel General entonó una oración por todos los Caídos y al final, tras el toque de oración se escuchó una descarga de fusilería.

Finalmente la Compañía de honores desfiló ante las autoridades.

Asistentes

Entre las Autoridades Civiles asistentes cabe destacar la presencia, además del delegado del gobierno en Galicia, Pedro Blanco Lobeiras, la del Conselleiro de Facenda de la Xunta de Galicia, Miguel Corgos; la subdelegada del gobierno en A Coruña, María Rivas; la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, María Belén do Campo Piñeiro; y el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado.

Entre las Autoridades Militares presentes cabe mencionar, además del general Marcial González Prada, al general de Infantería de Marina Manuel García Ortiz, Jefe de la Fuerza de Protección de la Armada-FUPRO, con base en Ferrol; al general Miguel Ángel González Arias, Jefe de la 15ª Zona de la Guardia Civil; delegado de Defensa en Galicia, capitán de navío Jesús Ángel Pena Paz; al Comandante Militar de A Coruña; al Comandante de las unidades de la Fuerza de Acción Marítima de Ferrol y comandante naval de Ferrol y Coruña, capitán de fragata Javier Javier García Yáñez; y coronel Juan Pedro Velázquez-Gaztelu Fernández de la Puente, Comandante Militar Aéreo.

Día de las Fuerzas Armadas

El Día de las Fuerzas Armadas se remonta a 1978 cuando se estableció la celebración de un acto institucional que homenajeara a los Ejércitos, la Armada y la Guardia Civil y fomentara el conocimiento y su integración en la sociedad. Tiene lugar el sábado coincidente o más próximo al 30 de mayo, festividad de San Fernando.

La celebración del Día de las Fuerzas Armadas tiene el propósito de subrayar la identificación de los Ejércitos con el pueblo español, del que forman parte y al que sirven. Este año, el lema del Día de las Fuerzas Armadas es “NUESTRA DEFENSA, COMPROMISO DE TODOS” como manifestación de la necesidad de que toda la sociedad se sienta corresponsable y comprometida con la Defensa de España, como viene recogido en el artículo 30 de la Constitución Española.

En este Día se da a conocer el trabajo que los militares realizan dentro y fuera de nuestras fronteras al servicio de los españoles: su labor permanente de vigilancia y protección del territorio nacional, así como la defensa de la paz y la libertad en cuantas misiones internacionales participa, desde hace más de 30 años.