As Pontes licita o acondicionamento do parque da memoria «Toxo Verde» e da rotopala

A xunta de goberno local do Concello das Pontes aprobou, a semana pasada, o expediente de licitación do proxecto de ordenación e posta en valor do parque da memoria Toxo Verde, parcela de y de ciclo combinado, de una superficie de 155.000 m2, na que se sitúa a escavadora de rodete modelo Buckau Wolf de cento dez metros de longo e uns 40 metros de alto, un rodete doutra escavadora, un carro porta cables e un carro porta cabezas de transferencia procedentes dá antiga mina de lignito das Pontes.

O proxecto, cun orzamento de licitación de 1.553.053,94 euros, con cargo ás axudas do Instituto de Transición Xusta para infraestruturas municipais ambientais, socias e dixitais en municipios afectados pola transición enerxética no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia do Goberno de España, ten como obxectivo prioritario á recuperación total da zona, mediante un acondicionamento do medio ambiente, o aproveitamento das máquinas da mina como elemento característico, atractivo e cultural, e o mantemento dos espazos coa colocación básica de mobiliario urbano para o paseo e goce desta contorna rodeada de natureza.

Así o proxecto consta de tres actuacións principais; a mellora da compoñente medio ambiental da zona, co seu acondicionamento e a súa rexeneración mediante a limpeza dos terreos degradados e a plantación de vexetación autóctona; o mantemento das máquinas mineiras para a posta en valor do patrimonio industrial con fins culturais, recreativos e turísticos e o acondicionamento de sendas de paseo e a colocación de mobiliario urbano nos accesos ao novo elemento museístico que se converterán no elemento unificador do proxecto e que permitirá que as persoas visitantes poidan gozar desde espazo do lago das Pontes, ofrecendo diferentes puntos panorámicos da contorna, podendo admirar a magnitude da maquinaria empregada na explotación da antiga mina a ceo aberto do municipio.

Así entre os traballos previsto inclúese a limpeza e roza da vexetación así como un saneamento superficial que permita retirar os entullos, chatarra e pequenas pezas provenientes do desmantelamento da rotopala e rodete asentados na zona así como a regularización da mesma con terra vexetal coa finalidade de crear un manto verde.

Tamén se inclúe o movemento de terras para a creación dunha chaira provisional que serva como base da rotopala e que permita o acopio de material necesario para o acondicionamento da escavadora que, en primeiro lugar, requirirá unha limpeza mediante auga a presión con equipos especiais, tanto por medios mecánicos como manuais.

A continuación procederase á desmontaranse os elementos soltos, deteriorados ou perigosos e non imprescindibles para a súa conservación como elemento expositivo para despois proceder á imprimación epoxi. Posteriormente realizarase un pintado total con man de esmalte de poliuretano.

Para poñer en seguridade a máquina e evitar posibles problemas debidos ao seu asentamento, a inestabilidade dalgún elemento, o tensionado dos cables, os contrapesos existentes etc., executarase un reforzo estrutural capaz que permita descargar a tensión da estrutura principal (contrapesos –rodete)

Unha vez finalizados os traballos de pintura, colocaranse na estrutura da escavadora, varias luminarias proxector con panel solar integrado, totalmente autónomas para funcionar sen subministración eléctrica e preparados para soportar as inclemencias atmosféricas.

O proxecto pretende acondicionar os camiños xa existentes, executados no seu día mentres funcionaba a mina e cando se iniciou o desmantelamento da maquinaria, así mellorase o firme con saburra e executaranse, ademais, dúas sendas peonís; unha delas conectará o camiño existente coa contorna da rotopala, mentres que a outra pechará o circuíto desde a rotopala ata o camiño existente.

Dotarase a contorna con elementos de mobiliario urbano: bancos, papeleiras e paneis informativos, todos realizados en madeira tropical ou de conífera, apta para exteriores.

Os paneis informativos serán estruturas de madeira nas que se colocarán pantallas led con paneis solares, o que fai que funcionen de maneira autónoma sen subministración eléctrica, aptas para exterior e resistentes ás inclemencias climáticas como o vento ou a choiva. Finalmente a contorna da escavadora acoutarase perimetralmente cunha varanda de madeira e colocarase a sinalización de seguridade necesaria.