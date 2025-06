Ferrol incorpora una ingeniera agrícola

Finalizado el proceso selectivo se ha publicado en el BOP de este martes 3 la resolución.

La concejala de Recursos Humanos de Ferrol, Susana Sanjurjo, informó sobre la relación de aprobados en el procedimiento de selección de una plaza de personal ingeniero técnico agrícola, personal funcionario de carrera, grupo A, subgrupo A2, resolución que sale publicada este martes 3 en el BOP.

La persona que superó este procedimiento se incorporará en los próximos días, reforzando el área de Medio Ambiente. Una de sus funciones principales serán las aportaciones que pueda hacer para mejorar el servicio y de la estética de las zonas verdes del municipio.

«Trátase dunha praza da OPE do 2021 que tamén desbloqueamos, ao igual que outros asuntos en tema de persoal”, detalló la concejala. Sanjurjo recordó, además, que “incorporaremos nos próximos dous anos 70 novos funcionarios, o que supondrá un importante incremento no plantel, co obxectivo de facer unha administración máis áxil, que conte con todos os recursos humanos necesarios e que preste un servizo de calidade aos veciños”.