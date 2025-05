Psoe Ferrol afirma o fracaso da xestión económica do goberno local

«O fracaso da xestión económica do PP en Ferrol queda en evidencia cun novo modificado millonario». Ángel Mato, voceiro do Grupo Municipal Socialista: «Este é un goberno sen rumbo, que presume de facer orzamentos pero é incapaz de executalos nin de planificar as necesidades reais da cidade»

O Grupo Municipal Socialista denunciou a situación de desgoberno e falta de planificación que sofre o Concello de Ferrol baixo a dirección do Partido Popular. Segundo indican os socialistas, o goberno local presentou xa a modificación de crédito número 56 do exercicio, o que pon de manifesto que o orzamento aprobado hai apenas dous meses é “a crónica dun orzamento fracasado”.

“A modificación de crédito que irá ao próximo pleno ascende a máis de 10 millóns de euros, unha cifra elevadísima que non responde a necesidades sobrevidas, senón á absoluta incapacidade do goberno local para planificar e prever os gastos do municipio”, explicou Ángel Mato. “Partidas como a contratación de socorristas, a iluminación do Nadal, o Entroido ou o pintado das rúas deberían estar contempladas desde comezos de ano”.

Desde o Grupo Socialista lamentan que a xestión do PP se base na improvisación e nos anuncios baleiros, e que continúe a parálise en materia de investimento. No primeiro trimestre do ano só se executou o 2,09 % dos investimentos, unha cifra “ridícula” en comparación cos máis de 31 millóns orzamentados. “Teñen o diñeiro pero non son quen de poñer a traballar o Concello”, subliñou Mato.

Así mesmo, criticouse que parte dos fondos do modificado se destinen a cuestións repetitivas como as cabalgatas ou actividades culturais anuais, o que, en palabras do voceiro, “amosa a falta de previsión e desminte o mantra de boa xestión económica que pretende vender o goberno local”.

Os socialistas tamén alertan de que proxectos importantes como o arranxo das beirarrúas na rúa Poeta Pérez Parallé —reivindicado e proxectado polo anterior goberno— se financien agora, dous anos despois. “A este ritmo, Ferrol tardará 40 anos en resolver os seus problemas estruturais”, sinalou con ironía.

Finalmente, o Grupo Municipal Socialista fixo un chamamento ao goberno local: “Con 13 concelleiros e 11 asesores, o que se está a facer non ten xustificación. Este goberno non ten modelo de cidade e está protagonizando a peor xestión económica que lembramos en décadas”.