Se celebra esta fin de semana o VI edición do Slalom Vila das Pontes

O circuíto das Pontes alberga, esta fin de semana a sexta edición do Slalom Vila das Pontes, puntuable para o Campionato Galego de Slalom da Federación Galega de Automobilismo.

A proba, organizada dende o Automóbil Club As Pontes (ACAP), presentábase na tarde de onte nun acto no que o Concello das Pontes, patrocinador do evento, estivo representado pola concelleira Ana Pena, no que tamén tomaron parte os integrantes da directiva do club pontés.

Ana Pena destacaba o traballo e o esforzo por parte da escudaría pontesa para celebrar esta proba. “Dende o Concello teñen todo o noso apoio e colaboración, como non podía ser doutra maneira. Estamos moi orgullosos porque grazas a eles e a este tipo de probas, As Pontes volve ser o epicentro das actividades do deporte do motor en Galicia”

Subliñaba tamén a concelleira que este tipo de eventos son “esenciais para a nosa vila, xa que ademais de supoñer unha proposta de ocio e unha alternativa diferente para a veciñanza das Pontes, tamén axudan a dinamizar a economía local polo gran número devisitantes que recibiremos esta fin de semana”.

Aproveitaba a ocasión Ana Pena para convidar aos veciños das Pontes a achegarse esta fin de semana ao circuíto “para que poidan gozar dunha proba automobilística que de seguro vai ofrecer un gran espectáculo”.

A proba pontesa contará con preto de 70 inscritos para as sete modalidades que se van disputar ao longo de toda a xornada, o que supón todo un éxito de participación, segundo apuntaban dende a escudaría pontesa.

Emilio Ledo, presidente de ACAP, contaba que “despois de seis anos este Slalom Vila das Pontes xa está consolidado dentro do calendario do Campionato Galego de Slalom, e para nós é un orgullo como organizadores estar dentro das tres mellores probas do campionato, segundo as valoracións da Federación Galega de Automobilismo”.

Destacaba tamén o presidente o esforzo e colaboración do Concello das Pontes para poder organizar este evento, pero tamén quixo facer unha mención especial aos máis de 40 voluntarios que traballarán arreo durante a fin de semana colaborando coa escudaría. En canto ao desenvolvemento da proba, os participantes deberán facer fronte a un percorrido de algo máis de 1.300 metros, en dúas mangas oficiais, e haberá un total de sete agrupacións xa que, como xa se fixo na edición anterior, este ano volve estar incluído o grupo VII no que participan vehículos de serie, con 1.200 cc de cilindrada máxima.

Haberá premios para os oito mellores da clasificación xeral; tres premios en cada unha das agrupacións e o Trofeo Talleres Trevín para o último clasificado sen penalizacións. Tamén se recoñecerá ás participantes femininas que acaden o mellor posto na clasificación xeral co trofeo DV Vilabella.

Este VI Slalom Vila das Pontes dará comezo o sábado 31 de maio ás 8:30 horas coa entrega dos dorsais e as verificacións técnicas dos vehículos participantes. Ás 11:00 arrincará a primeira manga de adestramentos e xa dende as 16:00 horas disputarase a primeira manga oficial. Ao seu remate arrincará a segunda manga puntuable para este trofeo. A entrega de premios está marcada para as 22.00 horas, nas mesmas instalacións do circuíto pontés.