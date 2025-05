O BNG de Narón demanda solucionar os problemas de estrutura da praza de galiza

O BNG demanda arranxar a praza de Galicia polos graves problemas estruturais causantes das humidades da casa do Concello e do Centro comercial Narón.

O BNG de Narón denuncia nun comunicado que o conxunto edificado da casa do concello de Narón e o Centro Comercial están a sufrir graves problemas de humidades que afectan a negocios e moitas zonas do consistorio.

Por todo iso, desde o BNG reclaman a través dunha moción «o estudo-informe definitivo que solucione os problemas de humidade estrutural de maneira urxente e unha reforma da Praza que garanta que non volva a acontecer»; “hoxe, locais comerciais teñen problemas con mercancía estropeada por este motivo e no concello non só con mobiliario ou deterioro de paredes e falso teito se non tamén de saúde polas condicións que provocan estas humidades” indica Olaia Ledo, voceira municipal do BNG de Narón.